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Dr. Sven K. Weber tritt Nachfolge von Adriaan Moelker als Vorstandsvorsitzender der BRAIN Biotech AG an



29.07.2026 / 14:40 CET/CEST

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Dr. Sven K. Weber tritt Nachfolge von Adriaan Moelker als Vorstandsvorsitzender der BRAIN Biotech AG an Dr. Sven K. Weber übernimmt Vorstandsvorsitz zum 01. Oktober 2026

Adriaan Moelker scheidet planmäßig am Ende der Vertragslaufzeit aus ZWINGENBERG, 29. Juli 2026 - Der Aufsichtsrat der BRAIN Biotech AG ("BRAIN") hat Herrn Dr. Sven K. Weber mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 in den Vorstand bestellt und zum künftigen Vorsitzenden des Gremiums (CEO) ernannt. Herr Adriaan Moelker, der das Unternehmen während der letzten sechs Jahre als Vorstandsvorsitzender geführt hat, legt sein Vorstandsmandat zum 30. September 2026 nieder und wird planmäßig am Ende seiner Vertragslaufzeit in den Ruhestand treten. Herr Moelker steht BRAIN Biotech bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit im Januar 2027 weiterhin als Senior-Berater zur Verfügung. Dr. Sven K. Weber (44) war seit 2011 in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der BASF-Gruppe tätig. Zuletzt verantwortete er als Vice President das globale Enzymgeschäft der BASF-Gruppe (Globale Geschäftseinheit Feed Enzymes & Feed Performance Ingredients). In dieser Funktion richtete er das Geschäft konsequent auf innovationsgetriebenes profitables Wachstum aus und steigerte Umsatz und Ergebnis deutlich. Zuvor verantwortete er als Global Segment Director das weltweite Automotive-OEM-Geschäft der Chemetall GmbH und leitete bei der hte GmbH, Heidelberg, einem führenden Anbieter von Hochdurchsatz-Lösungen für F&E-Workflows, die Auftragsforschung. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Merck Group, Darmstadt. Dr. Weber ist Diplom-Chemiker und promovierte an der Universität Heidelberg. Ergänzend absolvierte er am SGMI Management Institut St. Gallen ein Executive-Programm in General Management mit den Schwerpunkten Strategie, Unternehmensführung und Finanzen. Dr. Michael Majerus, Vorsitzender des Aufsichtsrats der BRAIN Biotech AG, erklärt: "Adriaan Moelker hat die BRAIN Biotech AG während der letzten sechs Jahre konsequent auf ein integriertes produzierendes Unternehmen im Enzymbereich ausgerichtet sowie Projekte aus dem BRAINBioIncubator erfolgreich monetarisiert. Hierfür möchte ich Adriaan stellvertretend für den gesamten Aufsichtsrat herzlich danken. Ich freue mich nun, dass wir mit Dr. Weber eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise im industriellen Enzymgeschäft gewinnen konnten, um die eingeschlagene Unternehmensstrategie weiterhin konsequent umzusetzen, zusätzliche Wachstumspotenziale zu erschließen und deren operative Umsetzung zu beschleunigen. Hierfür wünschen ihm alle Aufsichtsratsmitglieder einen guten Start und viel Erfolg." Dr. Sven K. Weber, designierter CEO der BRAIN Biotech AG, ergänzt: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen. BRAIN Biotech verfügt über eine starke technologische Basis und exzellente wissenschaftliche Kompetenz - darauf will ich gemeinsam mit den Mitarbeitenden aufbauen, um das Wachstum zu beschleunigen, die Ertragskraft nachhaltig zu stärken und innovative Produkte zum Nutzen unserer Kunden schneller zur Marktreife zu bringen. Mein Anspruch ist es, BRAIN in ausgewählten Anwendungsfeldern der Spezialenzyme zu einem führenden Anbieter weiterzuentwickeln sowie zusätzliche Wachstumspotenziale aus dem BRAINBioIncubator zu erschließen." +++ Kontakt Investor Relations Martina Schuster, Investor Relations

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E-Mail: martina.schuster@brainbio.com Kontakt Medien Dr. Stephanie Konle, PR & Corporate Communications

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E-Mail: stephanie.konle@brainbio.com Über BRAIN Biotech Die BRAIN Biotech Gruppe ist führend in der Forschung, Entwicklung und Produktion von Spezialenzymen und fokussiert sich auf die Lebensmittel- und Life-Science-Industrie. Darüber hinaus entwickelt die Unternehmensgruppe mikrobielle Produktionsorganismen und skalierbare Bioprozesse für die wirtschaftliche Produktion von Spezialenzymen und weiteren Proteinen. Maßgeschneiderte innovative biologische Lösungen für nachhaltigere Produkte und Prozesse runden das Angebot ab. Die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe ist die BRAIN Biotech AG. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen, Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte, Pharma). Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie weitere Produktionsanlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 280 Mitarbeitende an mehreren Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 49,6 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.brain-biotech-group.com . Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Group und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Group können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Hinweise: BMC ist eine EU-Wort-Marke der BRAIN Biotech AG In dieser Pressemitteilung verwendete Sammelbezeichnungen wie Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden oder Verbraucher sind als geschlechtsneutral anzusehen.



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