Frankfurt am Main (ots) -Arbeitsuchende investieren oft Monate - manchmal Jahre - in Weiterbildungen, die sie kaum näher an den Arbeitsmarkt bringen. Das betrifft vor allem Angebote im Bereich der KI-Kompetenz. Während Unternehmen händeringend nach Mitarbeitende suchen, die künstliche Intelligenz praktisch, verantwortungsvoll und wirtschaftlich sinnvoll nutzen können, bleiben große Teile der geförderten Weiterbildung oft hinter diesem Anspruch zurück. Was braucht es heute wirklich, damit Weiterbildung nicht nur beschäftigt, sondern den Wiedereinstieg beschleunigt?Der Weg zurück in den Arbeitsmarkt beginnt für viele Menschen auf ähnliche Weise. Bei erfüllten Voraussetzungen erhalten sie einen Bildungsgutschein und starten in eine geförderte Weiterbildung. Eigentlich könnte man meinen, dass ihnen damit die Türen wieder offenstehen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Viele Arbeitssuchende verbringen Monate in Maßnahmen. Dabei sind die Inhalte häufig zu theoretisch, zu langsam und zu weit entfernt von den tatsächlichen Anforderungen im Berufsalltag. Gerade im Bereich künstliche Intelligenz ist das ein Problem. Inhalte, Tools, Anwendungsfälle und auch regulatorische Fragen verändern sich rasant. Außerdem erwarten Arbeitgeber längst mehr als bloße ChatGPT-Grundlagen. "Wer als Arbeitsuchender zu lange in einer Maßnahme verbringt, die ihn fachlich nicht auf Augenhöhe mit dem Arbeitsmarkt bringt, verliert nicht nur Zeit - er verliert auch Anschluss an eine Entwicklung, die keine Pause macht", sagt Julian Fuchs, Head of AI bei der Agile Heroes GmbH.Kritisch sieht er diesen Umstand vor allem, weil es einen deutlichen Unterschied im Vergleich zu Weiterbildungen in Betrieben gibt. "Buchen Unternehmen ihren Angestellten eine Weiterbildung, sind diese meist aktuell und praxisnah. Das möchten wir auch Arbeitssuchenden ermöglichen. Gefragt ist ein Angebot, das den Wiedereinstieg beschleunigt - und ihn nicht unnötig hinauszuzögert", erklärt Julian Fuchs. Genau an diesem Punkt setzt das Unternehmen an. Agile Heroes bringt selbst seit rund zehn Jahren B2B-Trainings aus der Praxis in Konzerne und mittelständische Unternehmen. Der Fokus liegt auf agilen Arbeitsweisen, systemischem Coaching und künstlicher Intelligenz. Statt für Arbeitsuchende ein abgespecktes Programm zu entwickeln, wurde dieser Anspruch konsequent übertragen: gleiche Inhalte, gleiche Trainer, gleiches fachliches Niveau. Dahinter steht eine klare Haltung: Der Wert eines Menschen und sein Anspruch auf hochwertige Weiterbildung dürfen nicht davon abhängen, wer die Rechnung bezahlt. Weiterbildung soll nicht verwalten, sondern befähigen - und den Weg zurück in den Arbeitsmarkt spürbar verkürzen.Julian Fuchs über die "Zwei-Klassen-Welt" im WeiterbildungsmarktDer geförderte Weiterbildungsmarkt ist in weiten Teilen stark standardisiert. Das sorgt für Struktur und Vergleichbarkeit, erschwert jedoch die schnelle Anpassung an neue fachliche Anforderungen. Gerade in einem dynamischen Feld wie der künstlichen Intelligenz kann genau das zum Problem werden. Während sich Unternehmen mit hoher Geschwindigkeit weiterentwickeln, werden die Weiterbildungsangebote für Arbeitsuchende dieser Dynamik kaum gerecht. So entsteht eine "Zwei-Klassen-Welt": Auf der einen Seite stehen moderne, praxisnahe Trainings, wie sie Unternehmen für ihre Mitarbeiter buchen können. Auf der anderen Seite gibt es Programme für Arbeitsuchende, die meist langsamer, theoretischer und weniger nah an realen Anforderungen erscheinen."Der Fehler liegt allgemein in der Struktur des Marktes. Aber es ist ein Fakt: Geförderte Weiterbildung schafft nur dann echten Wert, wenn sie Arbeitsuchende schnell und verlässlich auf Augenhöhe mit den Anforderungen von Unternehmen bringt. Alles andere ist verlorene Zeit", sagt Julian Fuchs von Agile Heroes. Deshalb geht er mit seinem Team bewusst einen anderen Weg. Sie bieten erstklassige Weiterbildungen für Arbeitssuchende, mit dem Fokus auf dem anerkannten "IHK-Abschluss KI Manager". "Wir bringen einen arbeitsuchenden Menschen mit demselben Ehrgeiz voran wie den Tesla-Manager, den wir beraten - dieselben Trainer, dieselben Inhalte, dasselbe Niveau. Und weil seine Zeit zählt, bringen wir ihn schnell zurück in Arbeit, statt ihn monatelang in einer Maßnahme zu parken", erklärt Julian Fuchs.Neun Wochen statt langer MaßnahmenEin zentraler Unterschied bei Agile Heroes zeigt sich in der Dauer der Weiterbildung. Während viele geförderte Maßnahmen sich über Monate oder sogar bis zu zwei Jahre erstrecken, setzt Agile Heroes bewusst auf ein kompaktes Format von neun Wochen. Hinter dieser Entscheidung steht eine klare Haltung: Zeit ist kein neutraler Faktor, sondern ein entscheidender Hebel für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.Denn jeder zusätzliche Monat ohne Beschäftigung kann es schwerer machen, wieder Anschluss zu finden. Genau deshalb versteht Agile Heroes die kurze Dauer nicht als Kompromiss, sondern als bewusstes Konzept. In diesen neun Wochen werden dieselben Inhalte vermittelt wie in ihrem B2B-Programm für Konzerne und mittelständische Unternehmen. Dazu zählen unter anderem KI-Tools, Automatisierung, Prozessverständnis sowie die praktische Anwendung künstlicher Intelligenz in realen Unternehmensabläufen. "Neun Wochen sind kein Kompromiss - sie sind eine Entscheidung dafür, dass Qualifizierung den Wiedereinstieg beschleunigen und nicht unnötig verzögern soll", erklärt Julian Fuchs.Was ein zukünftiger KI Manager bei Agile Heroes lerntDer Begriff "KI Manager" wird häufig missverstanden. Es geht dabei nicht um eine rein technische Rolle oder um das Bedienen einzelner Tools. Vielmehr beschreibt er eine Schnittstellenfunktion im Unternehmen: eine Person, die künstliche Intelligenz fachlich einordnen, sinnvolle Anwendungsfälle identifizieren und deren Umsetzung begleiten kann.Genau auf diese Rolle bereitet die Weiterbildung bei Agile Heroes vor. Teilnehmer lernen, künstliche Intelligenz nicht als kurzfristigen Trend zu betrachten, sondern als festen Bestandteil moderner Unternehmensarbeit. Im Fokus steht dabei das Verständnis für Zusammenhänge: Wie lassen sich Prozesse sinnvoll automatisieren? Welche Fachabteilungen sind beteiligt? Welche Anforderungen entstehen durch IT, Datenschutz und Organisation? "Ein KI Manager muss nicht nur verstehen, wie Tools funktionieren, sondern vor allem, wie sie im Unternehmen echten Mehrwert schaffen", erklärt Julian Fuchs.Damit entsteht ein Kompetenzprofil, das in vielen Unternehmen zunehmend gefragt ist. Denn die Einführung von künstlicher Intelligenz betrifft selten nur einen einzelnen Bereich. Sie verändert Abläufe, Zuständigkeiten und Entscheidungsprozesse. Wer diese Zusammenhänge versteht und aktiv gestalten kann, wird für Arbeitgeber zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen Technologie und operativem Geschäft.Agile Heroes setzt auf Praxis statt reiner TheorieEin entscheidender Unterschied zeigt sich ferner im Ansatz der Wissensvermittlung. Während viele Weiterbildungen stark auf theoretische Inhalte setzen, verfolgt Agile Heroes konsequent einen praxisorientierten Ansatz. Die Trainer des Unternehmens sind keine klassischen Vollzeit-Dozenten, sondern arbeiten aktiv als Consultants in den Bereichen KI-Transformation, Organisationsentwicklung und agile Veränderungsprojekte.Diese Nähe zur Praxis macht einen spürbaren Unterschied. Denn die Inhalte basieren nicht auf abstrakten Lehrbuchbeispielen, sondern auf Erfahrungen aus realen Projekten in Konzernen und mittelständischen Unternehmen. Teilnehmer erhalten Einblicke in aktuelle Anforderungen, typische Herausforderungen und konkrete Umsetzungsprozesse aus dem Unternehmensalltag. "Unsere Trainer bringen mit, was Unternehmen wirklich brauchen - weil sie selbst täglich daran arbeiten. Das ist der Unterschied zwischen einer Weiterbildung, die auf dem Papier gut klingt, und einer, die im Arbeitsalltag tatsächlich trägt", sagt Julian Fuchs.IHK-Abschluss und Förderung per BildungsgutscheinDie Weiterbildung bei Agile Heroes schließt mit dem "IHK-Abschluss KI Manager" ab. Dieser Abschluss dient als strukturierter Nachweis dafür, dass sich Teilnehmer intensiv mit der Anwendung, Einführung und dem unternehmerischen Einsatz künstlicher Intelligenz beschäftigt haben. Für viele Arbeitgeber wird eine Qualifikation dadurch greifbarer, weil sie klar erkennen können, welche Inhalte vermittelt wurden und welches Kompetenzniveau erreicht wurde. Gleichzeitig verfügt Agile Heroes über eine AZAV-Trägerzulassung. Damit kann die Weiterbildung bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen über einen Bildungsgutschein gefördert werden.Wie erfolgreich Julian Fuchs und sein Team mit ihrem Konzept sind, zeigt ein Blick auf ihre Zahlen. 65 Prozent der Teilnehmenden sind nach dem Abschluss zum KI Manager bei Agile Heroes innerhalb von drei Monaten wieder in Beschäftigung. Natürlich hängt der Wiedereinstieg weiterhin von verschiedenen Faktoren ab - etwa von der persönlichen Ausgangssituation, der Qualifikation, der Bewerbungsaktivität sowie vom regionalen Arbeitsmarkt und dem konkreten Bedarf von Arbeitgebern. Entscheidend ist jedoch, dass die Weiterbildung darauf ausgerichtet ist, genau diese Anschlussfähigkeit aktiv zu fördern.Weiterbildung darf nicht davon abhängen, wer sie bezahltDer Weg zurück in den Arbeitsmarkt entscheidet sich nicht daran, wie lange eine Weiterbildung dauert, sondern daran, ob sie echte Anschlussfähigkeit schafft. Genau hier setzt Agile Heroes an. Arbeitsuchende werden nicht über Monate hinweg in Maßnahmen gebunden. Im Fokus steht ein Ansatz, der auf Tempo, Praxis und fachliche Tiefe ausgelegt ist.Teilnehmer erwerben nicht nur einen anerkannten Abschluss, sondern entwickeln ein Verständnis dafür, wie künstliche Intelligenz im Unternehmen tatsächlich eingesetzt wird - von der Identifikation sinnvoller Anwendungsfälle bis hin zur Integration in bestehende Prozesse. Damit entsteht eine Qualifikation, die über reines Wissen hinausgeht und im Arbeitsalltag konkret nutzbar ist.Im Kern steht dabei eine klare Überzeugung: Weiterbildung darf nicht davon abhängen, wer sie bezahlt, sondern davon, was ein Mensch für seinen nächsten beruflichen Schritt wirklich braucht. Arbeitsuchende verdienen keine abgespeckte Lösung, sondern Zugang zu denselben Inhalten, denselben Trainern und demselben Anspruch wie Unternehmenskunden. Genau diesen Anspruch verbindet Agile Heroes mit einem Format, das nicht auf Abwarten ausgelegt ist, sondern auf Aufbruch - und damit auf die schnelle Rückkehr in den Arbeitsmarkt.Keine Weiterbildung zweiter Klasse: Sie möchten den Weg zurück in den Arbeitsmarkt aktiv starten und den IHK-Abschluss KI Manager innerhalb von neun Wochen machen? Melden Sie sich bei Julian Fuchs von Agile Heroes. 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