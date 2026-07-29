BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die libanesische Hisbollah hat laut israelischen Angaben erstmals seit mehr als einem Monat wieder eine mit Sprengstoff beladene Drohne auf ein Fahrzeug der israelischen Armee im Südlibanon gesteuert. Zuletzt hatte die vom Iran unterstützte Miliz solche Drohnen vor Inkrafttreten der neuen Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon im Juni eingesetzt und dabei auch immer wieder israelische Soldaten getötet.

Israels Armee sprach am Nachmittag von einem "eklatanten Verstoß gegen die Waffenruhe". Soldaten seien bei dem Vorfall in der Nacht nicht verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung weiter. Die "Jerusalem Post" meldete unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person, dass Israel auf den Angriff reagieren wolle.

Lokalen Medien zufolge soll es in der Gegend nahe der Stadt Nabatija im Südlibanon, in der sich der Vorfall ereignete, einen großen unterirdischen Komplex der Hisbollah geben, in der sich Dutzende Mitglieder der Miliz verschanzt haben sollen.

Zwischen der Hisbollah und Israel gilt seit dem 19. Juni eine neue Waffenruhe. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen haben sich seitdem die Kampfhandlungen verringert, Israels Armee greift aber weiterhin im Südlibanon an, um eigenen Angaben zufolge gegen Bedrohungen durch die Hisbollah für die eigenen Soldaten vorzugehen.

Nach jahrzehntelangem Kriegszustand hatten sich Israel und die libanesische Regierung Ende Juni auch auf einen Weg zu Frieden und Sicherheit geeinigt. Die Hisbollah lehnt die Vereinbarung jedoch ab. Die Miliz war nicht an den Verhandlungen beteiligt, die in dem Abkommen vorgesehene Entwaffnung weist sie strikt zurück. Vertreter Israels und des benachbarten Libanons sollen sich kommende Woche erneut in Rom treffen, um weitere Gespräche zu führen./cir/DP/jha