Der neue "Built to Stay"-Bericht der Expedia Group gibt Einblicke in die Qualitätsstandards und Vertrauenssignale, die für Reisende am wichtigsten sind.

86 der Reisenden wären bereit, für eine Ferienwohnung mit hochwertigerer Ausstattung mehr zu bezahlen; bei der Generation Z steigt dieser Anteil sogar auf 92 %.

81 wären bereit, für eine Unterkunft mit überzeugenden Vertrauenssignalen mehr zu bezahlen: An erster Stelle stehen verifizierte, aktuelle und detaillierte Gästebewertungen.

Die Expedia Group, Muttergesellschaft von FeWo-Direkt, hat heute den "Built to Stay Report: The Keys to Winning Travel Trust in Vacation Rentals" veröffentlicht. Die globale Studie untersucht, welche Faktoren das Vertrauen von Reisenden in die Buchung von Ferienwohnungen stärken. Gleichzeitig bietet sie Gastgebern einen praxisnahen Leitfaden zu Qualitätsstandards und Vertrauenssignalen, die maßgeblich zur Buchungsentscheidung und zu einem gelungenen Aufenthalt beitragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260729568721/de/

Die von The Harris Poll durchgeführte Studie basiert auf einer Befragung von mehr als 1.700 Reisenden aus den USA, Kanada, Mexiko, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien, die im vergangenen Jahr in einer Ferienunterkunft übernachtet haben.

Angesichts stetig steigender Erwartungen der Reisenden zeigt die Studie, dass Qualität nicht zwangsläufig mit Luxus gleichzusetzen ist. Stattdessen legen Gäste vor allem Wert darauf, dass ihre grundlegenden Bedürfnisse zuverlässig erfüllt werden. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt kann die konsequente Erfüllung dieser Erwartungen entscheidender für die Buchungsentscheidung und ein positives Gästeerlebnis sein als zusätzliche Annehmlichkeiten oder besonders aufwendige Unterkunftserlebnisse.

"Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Plattform Qualität und Vertrauen schafft, aber letztendlich entscheiden die Reisenden, was ihnen am wichtigsten ist", sagt Tim Rosolio, Vice President of Vacation Rental Partnerships bei der Expedia Group. "Angesichts des größeren Angebots auf dem Markt als je zuvor ist Differenzierung entscheidend. Diese Studie liefert Partnern konkrete Handlungsempfehlungen, wie sie Qualität bieten, Vertrauen schaffen und einen besseren Aufenthalt ermöglichen können."

Qualität hat ihren Preis.

86 Prozent gaben an, für eine Ferienwohnung mit einer höheren Qualität mehr bezahlen zu wollen; bei der Generation Z stieg dieser Wert sogar auf 92 Prozent.

Die Befragten machten deutlich, dass Qualität nicht gleichbedeutend mit Luxus ist. Die wichtigsten Qualitätsmerkmale der Unterkunft selbst sind außergewöhnliche Sauberkeit (78 %), zuverlässige Ausstattung wie Haushaltsgeräte, WLAN und Klimaanlage (78 %) sowie bequeme Betten und hochwertige Bettwäsche (77 %). Ein Gastgeber, der bei Problemen schnell reagiert (79 %), und klare, detaillierte Check-in-Anweisungen (75 %) stehen ganz oben auf der Liste der praktischen Aspekte.

Reaktionsschnelligkeit wird besonders erwartet: 56 der Befragten erwarten, dass Gastgeber innerhalb einer Stunde oder weniger reagieren, falls während ihres Aufenthalts etwas schiefgeht. Der Bericht untersuchte auch explizit die Sauberkeit. Als klare Kriterien wurden frische Bettwäsche und Handtücher (74 %), keine unangenehmen Gerüche (67 %) und makellose Badezimmeroberflächen (66 %) genannt.

Vertrauen ist die neue Währung

Qualität mag zwar die Aufmerksamkeit von Reisenden wecken, doch erst Nachweise und Bestätigungen von Dritten geben ihnen die nötige Sicherheit für eine Buchung. 81 Prozent der Befragten gaben an, für eine Ferienwohnung mit stärkeren Vertrauenssignalen mehr bezahlen zu wollen; bei der Generation Z stieg dieser Anteil sogar auf 88 Prozent.

Bewertungen spielten eine zentrale Rolle für das Vertrauen. Zwei von drei Reisenden gaben an, dass verifizierte Bewertungen (68 %) und die Gesamtbewertung (66 %) sehr oder extrem wichtig seien. Sternebewertungen sind jedoch nicht das einzige ausschlaggebende Kriterium: Auch Aktualität (64 %) und detaillierte schriftliche Bewertungen (62 %) sind sehr oder extrem wichtig.

Der Preis kann über Erfolg oder Misserfolg der Buchung entscheiden.

Wenn Reisende ihre Auswahl eingrenzen, wird die Entscheidung pragmatisch. Der Preis spielt eine entscheidende Rolle. Die größten Ausschlusskriterien sind ein nicht klar ausgewiesener Gesamtpreis (66 %), hohe oder unklare Reinigungsgebühren (59 %), zusätzliche Gebühren für die Nutzung von Annehmlichkeiten (49 %) und fehlende aussagekräftige Fotos wichtiger Zimmer (48 %).

Auch Sonderangebote können die Entscheidung beeinflussen. 91 der Befragten gaben an, dass sie bei der Buchung einer Ferienwohnung von Sonderangeboten oder verfügbaren Rabatten beeinflusst werden. Diese helfen Reisenden bei der Auswahl zwischen ähnlichen Unterkünften (45 %), können Gäste dazu bewegen, auf eine teurere Unterkunft umzusteigen (39 %) oder ihren Aufenthalt zu verlängern (38 %).

Das vollständige Built to Stay Der Bericht, einschließlich einer Anleitung, wie Partner die Ergebnisse auf FeWo-Direkt in die Praxis umsetzen können, ist unter https://partner.expediagroup.com/en-us/resources/research-insights/built-to-stay-report-keys-to-winning-traveler-trust-in-vacation-rentals verfügbar.

Methodik

Die Studie wurde von The Harris Poll im Auftrag der Expedia Group online unter 1.758 Erwachsenen in den USA, Kanada, Mexiko, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien durchgeführt, die in den vergangenen zwölf Monaten in einer Ferienwohnung übernachtet hatten. Die Umfrage fand vom 22. bis 24. April 2026 statt.

Über die Expedia-Gruppe

Expedia Group, Inc. (NASDAQ: EXPE) ist der globale Reisemarktplatz mit einem klaren Ziel: Reisenden die Welt zu eröffnen Reise für Reise. Expedia Group verbindet Reisende, Partner und Werbetreibende mit seinen vertrauenswürdigen Marken, führender Technologie und umfassenden First-Party-Daten und bietet so vorausschauende, personalisierte Reiseerlebnisse, die die Zukunft des Reisens prägen. Das Ökosystem der Expedia Group umfasst drei führende Endkundenmarken Expedia, Hotels.com und FeWo-Direkt -, das größte B2B-Reiseunternehmen sowie ein erstklassiges Werbenetzwerk. Unter der Leitung eines erfahrenen und engagierten globalen Teams unterstützt die Expedia Group Millionen von Reisenden in über 70 Ländern dabei, die Welt unbeschwert und sicher zu entdecken. 2026 Expedia, Inc., ein Unternehmen der Expedia Group. Alle Rechte vorbehalten. Expedia Group und das Expedia Group-Logo sind Marken der Expedia, Inc. CST: 2029030-50.

Weitere Informationen unter www.expediagroup.com.

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