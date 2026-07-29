FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 6,50 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Software-Anbieters sei gemischt ausgefallen, schrieb Nicolas Herms am Mittwoch. Die Geschäftsergebnisse udn die Telefonkonfernez hätten aber doch Hinweise auf eine klare Erholung gegeben./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A2YN900
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