Im Hinblick auf das geplante Altersvorsorgedepot baut blau direkt seine Vertriebsservices aus. Vermittlern stellt das Unternehmen die technologische und produktseitige Infrastruktur bereit, um dabei zu unterstützen, das neue Vorsorgemodell als Vertriebshebel für weitere Sparten zu nutzen. Die geplante Einführung des Altersvorsorgedepots (AV-Depot) ab Januar 2027 nutzt blau direkt für eine umfassende strategische Erweiterung seiner Vertriebsunterstützung. Den vollständigen Artikel lesen ...
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