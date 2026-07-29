Gersthofen (ots) -Muskelgesundheit wird für immer mehr Menschen zu einem wichtigen Thema. Eine gut erhaltene Muskulatur ist nicht nur für Kraft und Beweglichkeit wichtig. Sie trägt auch zu Stabilität, Stoffwechsel, Selbstständigkeit und Lebensqualität bis ins hohe Alter bei.Trotzdem fällt es vielen schwer, regelmäßiges Muskeltraining dauerhaft in den Alltag zu integrieren. Oft fehlen Zeit, Motivation oder ein Angebot, das zur eigenen körperlichen Situation passt. Gefragt sind deshalb Trainingsformen, die zeitsparend, gelenkschonend und persönlich betreut sind.Professionell betreutes Ganzkörper-EMS setzt hier an. Eine Einheit dauert rund 20 Minuten und findet in der Regel einmal pro Woche statt. Dabei werden große Muskelgruppen gleichzeitig durch elektrische Impulse aktiviert. Begleitend werden einfache Körperübungen ausgeführt, ohne die Gelenke durch hohe Zusatzgewichte zu belasten.Wissenschaftliche Untersuchungen befassen sich seit vielen Jahren mit den Effekten von Ganzkörper-EMS auf Muskelkraft, Körperzusammensetzung und körperliche Funktionsfähigkeit. Viele Studien zeigen bereits bei einer Anwendung pro Woche unter professioneller Betreuung messbare Verbesserungen. Auch bei chronischen, unspezifischen Rückenschmerzen kann Ganzkörper-EMS dazu beitragen, Beschwerden zu lindern und die Funktionsfähigkeit im Alltag zu verbessern.Orientierung bei widersprüchlichen InformationenWer sich erstmals mit EMS beschäftigt, stößt im Internet schnell auf sehr unterschiedliche Aussagen. Fragen zur Wirkung, Sicherheit, Betreuung und zu möglichen Kontraindikationen sind für Verbraucherinnen und Verbraucher oft nur schwer einzuordnen.Genau hier setzt ems-training.de an: Die Such- und Informationsplattform bündelt Informationen zu Wirkung, Sicherheit, wissenschaftlichen Erkenntnissen und professionellen Angeboten.Damit Nutzerinnen und Nutzer die Qualität dieser Informationen besser einschätzen können, wurde ems-training.de von der Stiftung Gesundheit zertifiziert und erfüllt zusätzlich die Transparenzkriterien für das afgis-Qualitätslogo."Unser Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich aufzubereiten, realistisch einzuordnen und eine verlässliche Orientierung zu geben", sagt Jürgen Decker, Geschäftsführer der ems-training.de services GmbH.Wachsender Markt, steigender InformationsbedarfNach der EMS-Marktstudie Deutschland 2026 trainieren in Deutschland rund 180.000 Menschen in 1.269 spezialisierten EMS-Studios. Hinzu kommen Angebote in Fitnessstudios, Gesundheitszentren, Physiotherapien und im Personal Training.Mit der wachsenden Verbreitung steigen auch die Fragen:- Wie funktioniert Ganzkörper-EMS?- Warum dauert eine Einheit nur rund 20 Minuten?- Genügt einmal pro Woche?- Für wen ist die Anwendung geeignet?- Wie gelenkschonend ist Ganzkörper-EMS?- Kann EMS bei Rückenschmerzen helfen?- Wie wichtig sind persönliche Betreuung und Qualifikation?- Wo kann ich EMS-Training in meiner Nähe ausprobieren?ems-training.de beantwortet diese Fragen verständlich und ordnet wissenschaftliche Erkenntnisse ein. Die Plattform verzichtet bewusst auf pauschale Erfolgs- und Heilungsversprechen. Redaktionelle Inhalte und Anbieterinformationen werden transparent und werbefrei dargestellt.Die Zertifizierung durch die Stiftung Gesundheit und die Auszeichnung durch das Aktionsforum Gesundheitsinformationssystem (afgis) e.V. dokumentieren diesen Ansatz.Über ems-training.deems-training.de ist die führende deutsche Informationsplattform für professionelles Ganzkörper-EMS. Die Plattform informiert über Wirkungsweise, Sicherheit, wissenschaftliche Erkenntnisse, Muskelgesundheit, Rückengesundheit und Qualitätsmerkmale professioneller EMS-Angebote.Über den bundesweiten Anbieterfinder können Interessierte passende Angebote in ihrer Region suchen und ein persönlich betreutes Probetraining anfragen oder buchen.Weitere Informationen:www.ems-training.dePressekontakt:ems-training.de services GmbHE-Mail: service@ems-training.deOriginal-Content von: ems-training.de services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182831/6323787