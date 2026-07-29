Köln (ots) -- Zeitschriftenportfolio erreicht 39,5 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren.- tv14, TV Movie und stern zählen zu den zehn reichweitenstärksten Titeln der ma Pressemedien.- essen & trinken zählt zu den größten Gewinnern der aktuellen ma Pressemedien.Köln, 29. Juli 2026 - Zeitschriften bleiben ein reichweitenstarkes Werbemedium. Die aktuelle ma Pressemedien 2026 II bestätigt diese Stärke für das Zeitschriftenportfolio der Ad Alliance. Mit 27,68 Millionen Leser:innen pro Monat erreicht das Portfolio knapp 40 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren und bietet Werbetreibenden reichweitenstarke Medienmarken in vertrauenswürdigen redaktionellen Umfeldern.Zu den reichweitenstärksten Titeln im Vermarktungsportfolio der Ad Alliance zählen tv14 mit 3,10 Millionen, TV Movie mit 2,76 Millionen und stern mit 2,63 Millionen Leser:innen. Mit Platz 1 und 3 unter den Kaufzeitschriften (Einzeltitel) unterstreichen tv14 und TV Movie zudem die starke Position des Programmzeitschriftenportfolios. Gemeinsam erreichen die Programmzeitschriften der Ad Alliance eine monatliche Leserschaft von 12,33 Millionen und bilden eines der reichweitenstärksten Programmzeitschriftenportfolios in Deutschland. Zum Portfolio gehören darüber hinaus auf einen Blick, mein TV & ich, Fernsehwoche, tv Hören und Sehen, TV klar und tv pur.Zum Zeitschriftenportfolio der Ad Alliance gehören Medienmarken von RTL Deutschland sowie ihrer Vermarktungspartner Bauer Media Group, FUNKE Mediengruppe und Deutsche Medien-Manufaktur. Diese Breite spiegelt sich in den Ergebnissen der weiteren Zeitschriftensegmente wider:GEO bleibt mit 1,34 Millionen Leser:innen das führende Magazin im Segment Wissenschaft. SCHÖNER WOHNEN steigert seine Reichweite auf 1,01 Millionen Leser:innen und zählt weiterhin zu den führenden Wohnzeitschriften. Auch Living at Home legt zu und ergänzt das starke Portfolio im Wohn- und Living-Bereich um weitere 280.000 Leser:innen.Ebenso überzeugt das Portfolio im Frauensegment: GALA baut ihre Reichweite auf 1,31 Millionen aus. Mit 1,06 Millionen belegt BRIGITTE Platz 1 unter den 14-täglichen Frauenzeitschriften, Cosmopolitan behauptet sich mit 750.000 Leser:innen weiterhin im Spitzenfeld der monatlichen Frauentitel. Auch CAPITAL bestätigt mit 530.000 Leser:innen seine starke Position im Wirtschaftssegment. Mit einer Reichweite von 1,04 Millionen Leser:innen gehört essen & trinken zu den größten Gewinnern der aktuellen ma Pressemedien und baut seine Spitzenposition im Food-Segment weiter aus.Die Ergebnisse unterstreichen die anhaltend hohe Relevanz von Print und den Wert eines breit aufgestellten Zeitschriftenportfolios für wirksame Markenkommunikation.Die ma Pressemedien der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma) weist zweimal jährlich die Reichweiten und Zielgruppenmerkmale von rund 150 Zeitschriftentiteln in Deutschland aus.Ad AllianceAd Alliance steht für wirksame, crossmediale Markenkommunikation in Deutschland. Als Vermarktungseinheit von RTL Deutschland verantwortet sie die Vermarktung der Medienangebote von RTL Deutschland sowie der Bauer Media Group. Zudem agiert Ad Alliance als Eigenhändler bzw. Dienstleister für ausgewählte Marken und Gattungen von Media Impact, der FUNKE Mediengruppe und Warner Bros. Discovery Germany und verantwortet das Video- und Addressable-TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedINNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Zarifa Schmitt | Senior Managerin Unternehmenskommunikation RTL Deutschland | T: +49 221-456-74201 | zarifa.schmitt@rtl.deOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/6323783