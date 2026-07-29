Technotrans befindet sich auf einem profitablen Wachstumspfad und rechnet dabei vor allem in der zweiten Jahreshälfte mit einer zunehmenden Dynamik. Der Newsflow bleibt schon jetzt positiv: Heute wurde ein weiterer Großauftrag gemeldet, der aus Sicht des Unternehmens als strategisch wichtiger Abschluss eine klare Trendwende im Fokusmarkt Plastics einleitet. Die Aktie nimmt wieder Fahrt auf.Die Anforderungen in der Hightech-Industrie nehmen kontinuierlich zu. Zukunftsweisende Prozesse erfordern hochpräzise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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