© Foto: Etodayn - UnsplashDer Ausrüster von Rechenzentren und Zulieferer der KI-Branche, Vertiv, hat mit seinem am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen können. KI-Hype endet, jetzt kippt eine Aktie nach der anderen ... Der monatelange Exzess bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten hat sich in den vergangenen Wochen in einer heftigen, zum Teil crashartig verlaufende Korrektur entladen. Hohe Unternehmensbewertungen, wachsende Zweifel an der Nachhaltigkeit der geplanten Investitionsausgaben und eine Rotation in Software-Titel haben bei Werten wie Micron, SanDisk und SK Hynix für hohe Verluste gesorgt. Betroffen waren aber auch Cloud-Anbieter wie CoreWeave, Nebius und Oracle sowie die dahinter …
Enthaltene Werte: US92537N1081Den vollständigen Artikel lesen
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