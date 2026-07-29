Neue innovative UCITS-ETF-Anteilsklasse von PIMCO kombiniert US-Large-Cap-Aktien mit aktiven Fixed-Income-Strategien PIMCO, einer der weltweit führenden aktiven Investmentmanager für festverzinsliche Wertpapiere mit umfassender Expertise in öffentlichen und privaten Märkten, erweitert sein Angebot an UCITS-ETFs um eine ETF-Anteilklasse des PIMCO GIS StocksPLUS Fund. Damit macht PIMCO seine seit langem bewährte StocksPLUS-Strategie über ein UCITS-ETF-Format verfügbar. Die ETF-Anteilklasse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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