Gold steht im Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Spannungsfelds: Geopolitische Konflikte, hohe Staatsschulden, unsichere Energiemärkte und ein zunehmender Vertrauensverlust in politische und wirtschaftliche Stabilität könnten die Nachfrage nach Sachwerten weiter erhöhen. In seinem neuen Aktien-Report analysiert André Fischer die langfristigen Kräfte hinter dem Edelmetallmarkt. Im Fokus stehen dabei der weltweite Terrorzyklus, geopolitische Risiken und potenzielle Umbrüche beim Freiheitszyklus.Fischers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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