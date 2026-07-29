Der Krieg zwischen den USA und dem Iran lässt die globalen Ölreserven auf historische Tiefstände sinken - während der Preis für Brent und WTI binnen Wochen zwischen 70 und über 100 Dollar pendelte. Analysten warnen: Ohne belastbare Waffenruhe drohen Anlegern und Verbrauchern spürbar höhere Energiekosten. Erneut schlagen US-Bomben im Iran ein, erneut attackiert Teheran US-Basen am Golf mit Raketen. Auch die Straße von Hormus war zeitweise wieder für den Ölhandel blockiert, während die Huthi-Rebellen im Roten Meer drohen, Saudi-Arabiens alternative Exportroute zu stören. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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