Stoff aus lebendem Pilzgeflecht kann sich selbst reparieren, reinigen und einfärben - und das deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Textilien. Kleidung aus Pilzen klingt zunächst etwas unappetitlich. Dabei ist das Wurzelgeflecht von Pilzen, das sogenannte Mycel, schon länger als umweltfreundlicher Ersatz von Plastik im Gespräch, etwa als Baustoff. Forschende vom Shenzhen Institute of Advanced Technology gingen nun noch einen Schritt weiter: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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