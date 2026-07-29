Kunden können ihre Konten nun mit den KI-Tools verknüpfen, die sie bereits nutzen und die auf dem offenen Standard "Model Context Protocol" basieren

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler Broker, gab heute bekannt, dass Kunden ihre Konten nun mit nahezu jedem KI-Tool verknüpfen können, das sie bereits nutzen. Während dies zuvor auf die zertifizierten Marktplätze für ChatGPT, Claude und Grok beschränkt war, können Kunden nun auch eine Verbindung zu einer wachsenden Auswahl an Tools herstellen, die das Model Context Protocol (MCP) unterstützen, darunter Claude Code, Cursor, Perplexity und Windsurf.

MCP hat sich zum gängigen Standard für die Anbindung von KI-Anwendungen an externe Dienste entwickelt. Die KI-Integration von Interactive Brokers basiert seit ihrer Einführung auf MCP, und Kunden können nun nicht nur über die zertifizierten Marktplätze, sondern auch über jedes MCP-kompatible Tool eine Verbindung herstellen.

"Interactive Brokers bietet seit langem offene APIs an, die es Kunden ermöglichen, ihre Konten mit den Tools und Systemen ihrer Wahl zu verknüpfen", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Die Unterstützung von KI-Tools, die auf dem Model Context Protocol (MCP) basieren, ist eine logische Weiterführung dieser Philosophie. Sie bietet Kunden die Flexibilität, die KI-Anwendungen ihrer Wahl zu nutzen, um Anlagechancen zu recherchieren, ihre Portfolios zu verwalten und mit ihren IBKR-Konten zu interagieren."

Die KI-Integration ermöglicht es Kunden, ein KI-Tool mit ihren Konten zu verknüpfen, um Portfolios zu analysieren, Anlagemöglichkeiten zu recherchieren, Risiken zu überwachen und Handelsaufträge in natürlicher Sprache zu formulieren. Die auf MCP basierende Lösung bietet Zugriff auf Tools, die auf sichere Weise auf ein Konto zugreifen.

Kunden können ihrem verknüpften KI-Tool Fragen zu ihren eigenen Portfolios stellen, beispielsweise:

"Wie würde sich ein Anstieg der Zinssätze auf mein Portfolio auswirken, und welche meiner Anlagen reagieren am empfindlichsten darauf?"

"Bitte ermittle die implizite Volatilität sowie das 52-Wochen-Hoch und -Tief für jede meiner Positionen. Welche davon weisen derzeit die größte Volatilität auf?"

"Zeige mir die Auswirkungen auf die Währungsposition, falls der US-Dollar gegenüber meinen größten Auslandsengagements um 10 Prozent an Wert verliert."

"Wenn der S&P 500 um 10 Prozent fallen würde, wie würde sich das auf mein Portfolio auswirken, und mit welchen Strategien könnte ich dieses Risiko bewältigen?"

Die KI analysiert das Portfolio und erstellt Anweisungen. In dieser Version überprüft der Kunde jede Anweisung und wandelt sie in einen Auftrag auf der Interactive Brokers-Plattform um, bevor dieser übermittelt wird. Die Kunden legen fest, auf welche Daten die KI zugreifen darf.

So stellen Sie die Verbindung her: Kunden, die ChatGPT, Claude oder Grok nutzen, können ihre Konten über den zertifizierten Connector-Marktplatz der jeweiligen Plattform verknüpfen. Um ein weiteres MCP-kompatibles Tool anzubinden, nutzen Kunden die Einstellung "MCP-Server hinzufügen" oder "Benutzerdefinierter Konnektor" des Tools, geben die unten angegebene URL des Interactive Brokers-Konnektors ein, melden sich über den sicheren Bildschirm von Interactive Brokers an und autorisieren den Zugriff für ein einzelnes Konto: https://api.ibkr.com/v1/api/mcp-public

Die Unterstützung für Gemini wird in Kürze verfügbar sein. Die KI-Integration funktioniert auf allen Plattformen von Interactive Brokers, darunter das Kundenportal, IBKR Desktop, IBKR GlobalTrader, IBKR Mobile und Trader Workstation.

Das umfassende Angebot an KI-Tools von IBKR

Die KI-Integration ergänzt die bestehenden KI-gestützten Tools von IBKR, die direkt auf den Plattformen von IBKR verfügbar sind:

KI-Screener: Kunden können in natürlicher Sprache beschreiben, wonach sie suchen beispielsweise "Small-Cap-Technologieaktien mit starkem Cashflow" und erhalten eine nach Relevanz geordnete Liste mit Treffern aus mehr als 70.000 Aktien weltweit.

Kunden können in natürlicher Sprache beschreiben, wonach sie suchen beispielsweise "Small-Cap-Technologieaktien mit starkem Cashflow" und erhalten eine nach Relevanz geordnete Liste mit Treffern aus mehr als 70.000 Aktien weltweit. Anlagethemen: Suchen Sie nach einem Thema wie "saubere Energie" oder "Cloud Computing" und sehen Sie sich die damit verbundenen Unternehmen, Branchen und Trends an.

Suchen Sie nach einem Thema wie "saubere Energie" oder "Cloud Computing" und sehen Sie sich die damit verbundenen Unternehmen, Branchen und Trends an. Verbindungen: Geben Sie eine beliebige Aktie ein und entdecken Sie die zugehörigen Unternehmen, Branchen-ETFs, Derivate, thematische Daten und Ereignisverträge alles auf einen Blick.

Geben Sie eine beliebige Aktie ein und entdecken Sie die zugehörigen Unternehmen, Branchen-ETFs, Derivate, thematische Daten und Ereignisverträge alles auf einen Blick. IBKR Fragen: Kunden können in natürlicher Sprache Fragen zu ihren Portfolios stellen beispielsweise: "Wie stark ist mein Portfolio im Technologiesektor konzentriert?" und erhalten Antworten, die auf ihren eigenen Kontodaten basieren.

Kunden können in natürlicher Sprache Fragen zu ihren Portfolios stellen beispielsweise: "Wie stark ist mein Portfolio im Technologiesektor konzentriert?" und erhalten Antworten, die auf ihren eigenen Kontodaten basieren. Zusammenfassungen zu KI-Nachrichten: Erhalten Sie prägnante Zusammenfassungen von Marktnachrichten, die auf die Aktien und Sektoren in Ihren Portfolios und Beobachtungslisten zugeschnitten sind so lassen sich die für Ihre Anlagen relevantesten Nachrichten stets leicht finden, wobei wichtige Artikel automatisch hervorgehoben werden.

Die erweiterte MCP-KI-Integration ist ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen zur KI-Integration bei IBKR finden Sie unter:

USA und Länder, die von IB LLC bedient werden: AI Integration

Kanada: AI Integration

Vereinigtes Königreich: AI Integration

Europa: AI Integration

Hongkong: AI Integration

Singapur: AI Integration

Australien: AI Integration

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Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) ist im S&P 500 gelistet. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens bieten Kunden weltweit rund um die Uhr die automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen sowie Prognosemärkte auf über 170 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir betreuen Privatanleger, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vier Jahrzehnte langen Spezialisierung auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig hoch entwickelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden günstige Ausführungspreise sowie Instrumente für den Handel, das Risiko- und Portfoliomanagement, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte anzubieten und zwar zu geringen oder gar keinen Kosten damit sie überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Interactive Brokers hat sich stets als einer der führenden Broker einen Namen gemacht und zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen weiteren erhalten.

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