© Foto: CNP/AdMedia - CNP/AdMediaBrent zieht wieder Richtung 90 US-Dollar, die US-Börsen geben nach. Nach dem Angriff auf US-Streitkräfte droht Trump dem Iran - genau vor der Fed-Entscheidung.Der Nahostkonflikt trifft die Märkte wieder mit voller Wucht. Die Ölpreise sprangen am Mittwoch kräftig an, nachdem die USA einen iranischen Angriff auf amerikanische Streitkräfte im Nahen Osten gemeldet hatten und Präsident Donald Trump harte Vergeltung ankündigte. Brent stieg Richtung 90 US-Dollar je Barrel, auch WTI legte deutlich zu. Damit ist die kurze Entspannung an den Energiemärkten vorerst vorbei. Nach Angaben des US-Zentralkommandos feuerten Einheiten der Islamischen Revolutionsgarde mehrere ballistische Raketen auf …
Enthaltene Werte: US2605661XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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