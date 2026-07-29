Beim Bundeskartellamt liegt eine Anmeldung der Neodigital Autoversicherung AG für den Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die hector digital GmbH vor. hector digital hatte Ende März Insolvenz angemeldet. Die Neodigital Autoversicherung AG möchte sämtliche Anteile an und die alleinige Kontrolle über die hector digital GmbH erwerben. Die Anmeldung liegt beim Bundeskartellamt seit dem 24.07.2026 als laufendes Verfahren vor.Denn "Zusammenschlüsse von Unternehmen unterliegen unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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