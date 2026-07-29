Sheridan (ots) -Coaching- und Online-Business-Angebote werden heute von vielen Menschen kritisch hinterfragt. Tatsächlich haben viele bereits Geld für Programme ausgegeben, die große Versprechen machten und wenig greifbare Ergebnisse lieferten. Doch bedeutet das automatisch, dass jede Form von Coaching oder ortsunabhängiger Selbstständigkeit unseriös ist? Warum die Skepsis oft berechtigt ist, woran seriöse Anbieter zu erkennen sind und weshalb Remote Angels einen anderen Weg verfolgt, erfahren Sie hier.Immer mehr Menschen wünschen sich die Freiheit, selbst zu entscheiden, wann sie arbeiten, wo sie leben und wie ihr Alltag aussieht. Besonders junge Frauen in belastenden oder unpassenden Angestelltenverhältnissen beschäftigen sich deshalb mit dem Gedanken an eine ortsunabhängige Selbstständigkeit. Gleichzeitig begegnen viele diesem Thema mit großer Unsicherheit. Frühere Erfahrungen mit günstigen Online-Kursen ohne Umsetzungshilfe, fragwürdigen Geschäftsmodellen, Network-Marketing-Konzepten oder Versprechen vom schnellen Geld haben bei vielen das Vertrauen erschüttert. "Die Skepsis vieler Frauen ist absolut verständlich. Wer bereits Geld für Angebote ausgegeben hat, die am Ende wenig konkrete Unterstützung geliefert haben, hinterfragt neue Möglichkeiten natürlich besonders kritisch", erklärt Maya Engel von Remote Angels."Die entscheidende Frage ist nicht, wie schnell jemand Geld verdienen kann. Entscheidend ist, ob hinter dem Angebot eine Leistung steht, die Unternehmen tatsächlich nachfragen. Genau darauf kommt es langfristig an", ergänzt Joey Cziesla. Genau hier unterscheidet sich Remote Angels von vielen Angeboten, die in den vergangenen Jahren für Skepsis gesorgt haben. Während zahlreiche Programme vor allem mit passivem Einkommen, finanzieller Freiheit oder schnellen Ergebnissen werben, begleitet das Unternehmen Frauen aus klassischen Angestelltenverhältnissen beim Aufbau einer Dienstleistung im Bereich Social-Media-Management. Dabei vereinen Maya Engel und Joey Cziesla unterschiedliche Erfahrungen. Maya Engel kennt die Herausforderungen vieler Teilnehmerinnen aus eigener Erfahrung. Nach ihrer Ausbildung zur Immobilienkauffrau stellte sie fest, dass der klassische Berufsweg nicht zu ihren Vorstellungen von Freiheit und Selbstbestimmung passte. Joey Cziesla sammelte früh praktische Erfahrungen in den Bereichen Content, Videografie und Online-Business. Gemeinsam verfolgen sie einen Ansatz, bei dem nicht schnelle Erfolge, sondern der schrittweise Aufbau einer nachhaltigen Dienstleistung im Mittelpunkt steht.Wenn große Versprechen Vertrauen kostenViele Menschen verbinden Coaching oder Online-Business heute mit überzogenen Werbeversprechen. Diese Wahrnehmung kommt nicht von ungefähr. Häufig entsteht Skepsis dort, wo Marketingversprechen und Realität nicht zusammenpassen. Viele Menschen erwarten nach dem Kauf eines Programms schnelle Ergebnisse, stellen jedoch fest, dass nachhaltiger Erfolg weiterhin eigenes Lernen, Umsetzen und Durchhaltevermögen erfordert. Enttäuschungen entstehen dabei oft nicht nur durch unrealistische Versprechen, sondern auch durch falsche Erwartungen an den Weg in die Selbstständigkeit."Skepsis ist aus meiner Sicht nichts Negatives. Wer kritisch hinterfragt, informiert sich meist genauer und trifft am Ende bewusstere Entscheidungen", erklärt Maya Engel. Seriöse Anbieter machen deshalb von Anfang an deutlich, welche Unterstützung sie leisten können - und welche Verantwortung bei den Teilnehmerinnen selbst liegt.Das Missverständnis der SelbstständigkeitEin wesentlicher Grund für die verbreitete Skepsis liegt auch darin, dass viele Menschen mit dem Begriff Online-Business bestimmte Vorstellungen verbinden. Häufig denken sie zunächst an Influencer, Trading, Dropshipping oder Modelle, die vor allem mit passivem Einkommen und finanzieller Freiheit beworben werden. Dadurch entsteht schnell der Eindruck, eine erfolgreiche Selbstständigkeit müsse auf einem besonderen Trick oder einem geheimen System beruhen. "Nachhaltige Selbstständigkeit entsteht nicht durch Abkürzungen. Sie entsteht durch eine Leistung, die anderen Menschen einen konkreten Nutzen bringt", erklärt Joey Cziesla.Aus Sicht von Remote Angels beginnt die Selbstständigkeit deshalb nicht mit einem besonderen Geschäftsmodell, sondern mit einer konkreten Dienstleistung. Entscheidend ist, dass diese einen echten Bedarf erfüllt und Unternehmen einen spürbaren Mehrwert bietet. Genau hier setzt Social-Media-Management an. Unternehmen, Selbstständige und Coaches sind heute auf regelmäßige Inhalte, Sichtbarkeit und professionelle Kommunikation angewiesen. Gleichzeitig fehlt vielen die Zeit oder das notwendige Know-how, diese Aufgaben dauerhaft selbst zu übernehmen. Dadurch entsteht eine reale Nachfrage nach Dienstleistungen wie Content-Erstellung, Account-Betreuung, Beitragsplanung oder Texterstellung.Das Modell von Remote Angels: Konkrete Dienstleistung statt bloßer VersprechenWährend viele Online-Angebote vor allem ein bestimmtes Lifestyle-Bild verkaufen und mit schnellen Erfolgen werben, setzt Remote Angels bewusst auf einen klar nachvollziehbaren, praxisorientierten Ansatz. Statt vager Versprechen steht hier der Aufbau einer konkreten, marktfähigen Dienstleistung im Mittelpunkt. Teilnehmerinnen lernen nicht nur theoretische Inhalte, sondern entwickeln Schritt für Schritt Fähigkeiten, die unmittelbar in echte Kundenprojekte überführt werden können - von der Erstellung professioneller Social-Media-Inhalte über die Betreuung von Accounts bis hin zur Entwicklung eigener Angebote und dem Aufbau nachhaltiger Sichtbarkeit. "Unser Ziel ist nicht, Frauen einen Traum zu verkaufen. Unser Ziel ist es, ihnen zu zeigen, wie sie vorhandene Fähigkeiten in eine bezahlte Dienstleistung übersetzen können", sagt Maya Engel.Ein wesentlicher Unterschied liegt dabei in der praktischen Umsetzung. Wissen allein verändert noch keine berufliche Situation. Entscheidend ist, die erlernten Fähigkeiten tatsächlich anzuwenden, erste Erfahrungen zu sammeln und schrittweise Sicherheit im Umgang mit Kunden und Projekten aufzubauen. Genau deshalb verfolgt Remote Angels einen Ansatz, bei dem die Umsetzung einen ebenso hohen Stellenwert einnimmt wie die Wissensvermittlung.Besonders wichtig ist dabei, dass dieser Weg realistisch und umsetzbar gestaltet ist. Niemand muss sofort den Job kündigen, auswandern oder sein gesamtes Leben umstellen. Stattdessen erfolgt der Einstieg bewusst schrittweise: Erste Fähigkeiten werden parallel zum bestehenden Alltag aufgebaut, anschließend folgen die Entwicklung eines eigenen Angebots, die ersten Gespräche mit potenziellen Kunden und schließlich die Umsetzung realer Projekte. Genau diese klare Struktur und der Fokus auf echte Ergebnisse machen deutlich, dass es sich hier nicht um ein weiteres leeres Versprechen handelt, sondern um eine konkrete Möglichkeit, sich auf Basis einer nachgefragten Dienstleistung eine ortsunabhängige Selbstständigkeit aufzubauen.Warum Begleitung und Gemeinschaft einen Unterschied machenViele Frauen merken schnell, dass ein reiner Online-Kurs allein nicht ausreicht. Inhalte anzuschauen ist das eine - sie im eigenen Alltag umzusetzen, mit Unsicherheiten umzugehen und konkrete Entscheidungen zu treffen, ist etwas völlig anderes. Statt Teilnehmerinnen mit Videoinhalten allein zu lassen, begleiten die Experten von Remote Angels sie aktiv durch den Aufbauprozess.In der Praxis bedeutet das: Teilnehmerinnen können ihre individuellen Fragen in Live-Calls stellen, erhalten Feedback auf ihre ersten Schritte und müssen wichtige Entscheidungen nicht allein treffen. Ob es um erste Kundenanfragen, die Preisgestaltung oder Unsicherheiten im Auftreten geht - genau diese Situationen werden gemeinsam besprochen.Für viele Teilnehmerinnen ist auch die Gemeinschaft ein entscheidender Faktor. Im privaten Umfeld fehlt oft der Austausch mit Menschen, die ähnliche Ziele verfolgen oder bereits erste Erfahrungen in der Selbstständigkeit gesammelt haben. Innerhalb der Community entsteht dagegen ein Raum, in dem Fortschritte sichtbar werden, Fragen gestellt und Herausforderungen offen angesprochen werden können. Dadurch wird aus einer abstrakten Idee Schritt für Schritt ein konkreter Weg, der sich im eigenen Alltag umsetzen lässt.Freiheit entsteht nicht durch Versprechen, sondern durch VerantwortungViele Frauen verbinden Erfolg nicht in erster Linie mit Luxus oder Statussymbolen. Viel häufiger geht es um die Möglichkeit, den eigenen Alltag selbstbestimmter zu gestalten und wichtige Entscheidungen unabhängiger treffen zu können. Der Wunsch nach Veränderung entsteht dabei oft aus ganz konkreten Erfahrungen: starre Arbeitszeiten, fehlende Entwicklungsmöglichkeiten, geringe Flexibilität oder das Gefühl, trotz großer Anstrengungen nur begrenzten Einfluss auf die eigene Zukunft zu haben.Für Maya Engel und Joey Cziesla bedeutet Freiheit deshalb weit mehr als ortsunabhängiges Arbeiten. Sie verstehen darunter die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt mehr Handlungsspielraum aufzubauen - beruflich, finanziell und persönlich. Dazu gehört auch, Verantwortung für die eigene Entwicklung zu übernehmen und aktiv Entscheidungen zu treffen, statt ausschließlich auf äußere Umstände zu reagieren. "Freiheit ist für uns kein Lifestyle-Begriff. Freiheit entsteht dann, wenn Menschen sich Schritt für Schritt eine Tätigkeit aufbauen, die ihnen echte Wahlmöglichkeiten eröffnet", betont Maya Engel.Genau deshalb betrachtet Remote Angels Selbstständigkeit nicht als schnellen Ausstieg aus dem bisherigen Leben, sondern als einen strukturierten Entwicklungsprozess. Im Mittelpunkt stehen der Aufbau von Fähigkeiten, praktische Erfahrungen und die Fähigkeit, für Kunden einen echten Mehrwert zu schaffen. Langfristige Veränderungen entstehen nicht durch große Versprechen, sondern durch konsequente Umsetzung und die Bereitschaft, Verantwortung für den eigenen Weg zu übernehmen. Gerade darin unterscheidet sich ein nachhaltiger Ansatz von vielen Angeboten, die vor allem mit schnellen Ergebnissen werben. "Wir verkaufen keinen abstrakten Traum. Wir zeigen, wie aus einem vorhandenen Interesse eine bezahlte Dienstleistung wird - Schritt für Schritt, mit echter Begleitung und ohne so zu tun, als wäre das alles ganz einfach", betont Joey Cziesla.FazitOb Coaching als seriöse Unterstützung wahrgenommen wird, hängt letztlich davon ab, was tatsächlich hinter einem Angebot steht. Werden große Versprechen gemacht, ohne dass eine konkrete Leistung, nachvollziehbare Prozesse oder echte Unterstützung dahinterstehen, ist Skepsis berechtigt. Gleichzeitig zeigt sich aber auch: Nicht jedes Coaching und nicht jede Form der Begleitung folgt diesem Muster.Für Maya Engel und Joey Cziesla beginnt der Weg in die Selbstständigkeit nicht mit dem Versprechen eines schnellen Erfolgs, sondern mit dem Aufbau einer gefragten Dienstleistung, praktischer Umsetzung und der Bereitschaft, Verantwortung für den eigenen Weg zu übernehmen. Genau darin sehen die Experten von Remote Angels die Grundlage für mehr berufliche Freiheit und Selbstbestimmung.Sie wünschen sich mehr Freiheit im Alltag, möchten sich eine ortsunabhängige Selbstständigkeit aufbauen und suchen nach einem strukturierten Einstieg mit konkreter Begleitung? Dann melden Sie sich jetzt bei Maya Engel und Joey Cziesla von Remote Angels (http://remote-angels.com) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Remote AngelsEngel Media Group LLCVertreten durch: Maya EngelKontakt: info@remote-angels.comWebsite: remote-angels.comOriginal-Content von: Remote Angels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183114/6323825