Das geheime Geschäft der Banken: 1,4 Billionen US-Dollar im Schatten

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Hinter den Bilanzen der größten US-Banken wächst ein kaum sichtbares Geschäft: 1,4 Billionen US-Dollar flossen bis Ende 2025 an Schattenbanken. Die US-Behörde (FDIC), die Bankeinlagen schützt und Banken überwacht, schaut nun genauer hin. Denn noch wirkt alles stabil. Doch im Stressfall könnte diese stille Verbindung zum nächsten großen Risiko werden.

Hinter den Bilanzen der größten US-Banken wächst ein kaum sichtbares Geschäft: 1,4 Billionen US-Dollar flossen bis Ende 2025 an Schattenbanken. Die US-Behörde (FDIC), die Bankeinlagen schützt und Banken überwacht, schaut nun genauer hin. Denn noch wirkt alles stabil. Doch im Stressfall könnte diese stille Verbindung zum nächsten großen Risiko werden.

Ein Geschäft wächst extrem schnell

Laut dem FDIC Risk Review 2026 sind Kredite an Schattenbanken seit der Finanzkrise 2008/2009 das am schnellsten wachsende Kreditsegment der US-Banken. Von 2010 bis Ende 2025 stiegen diese Kredite im Schnitt um 22,7 Prozent pro Jahr. Das ist mehr als dreimal so schnell wie das nächststärkste Kreditsegment.



Allein 2025 legten diese Kredite um 35,2 Prozent zu. Ein Teil davon liegt an neuen Meldevorschriften, weil Banken bestimmte Kredite nun anders einordnen müssen. Trotzdem bleibt die Zahl gewaltig: Ende 2025 hatten US-Banken 1,4 Billionen US-Dollar an Schattenbanken verliehen.