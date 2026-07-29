Der Kurs ist deutlich vom Hoch zurückgekommen, doch operativ dreht der Konzern weiter auf: steigende Marktanteile, rasant wachsendes Onlinegeschäft und neue, margenstarke Erlösquellen. Wer den möglichen nächsten Impuls nicht verpassen will, sollte diese Aktie jetzt auf dem Radar haben.Im Handel entscheidet nicht mehr allein der niedrigste Preis. Gefragt sind Auswahl, Sofortverfügbarkeit und Lieferung nahezu auf Knopfdruck. Ein globaler Konzern verbindet genau diese Faktoren - und könnte nach dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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