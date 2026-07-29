Solingen (ots) -Der Sommer ist Hochsaison für Camping, Vanlife, Wanderungen und Picknicks. Wer jetzt draußen kocht und genießt, setzt auf funktionale Ausrüstung, die wenig Platz benötigt und zuverlässig funktioniert. Seit über 130 Jahren entwickelt die französische Firma Opinel Messer und Outdoor-Produkte, die genau diesen Anspruch erfüllen - mit einer Kombination aus durchdachter Funktionalität, langlebigen Materialien und zeitlosem Design. Alle Messer werden "Made in France" gefertigt und stehen für traditionelle Handwerkskunst. Für die Griffe verwendet Opinel Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Frankreich (PEFC-zertifizierten).Zu den praktischen Begleitern zählt das Opinel No 12 mit Sägezahnung, das Brot, Obst oder Gemüse mühelos schneidet und sich ideal für Mahlzeiten auf dem Campingplatz oder am Lagerfeuer eignet. Besonders vielseitig ist das Opinel Picnic Plus Set: Das klassische Opinel-Messer lässt sich mit Gabel- und Löffelaufsätzen zu einem kompakten Outdoor-Besteck erweitern - eine platzsparende Lösung für Camping, Picknick oder die Brotzeit auf der Wanderung.Ob beim Frühstück am See, auf der Wandertour oder beim Abendessen vor dem Camper - mit ihren langlebigen Materialien, cleveren Funktionen, ihrer nachhaltigen Herstellung und dem charakteristischen Design sind die Produkte von Opinel zuverlässige Begleiter für genussvolle Momente unter freiem Himmel.Die Produkte von Opinel sind online unter https://herbertz.com/ oder im ausgewählten Handel erhältlich.Produktdetails:Opinel No 12 mit Sägezahnung: 12,2 cm Klinge aus rostfreiem Sandvik 12C27-Stahl, Griff aus lackiertem Buchenholz, Virobloc-Sicherheitsring zur Klingenarretierung, UVP: 22,95 EUROpinel Picnic Plus Set (4-teilig): Opinel No 08 Messer mit Gabel- und Löffelaufsätzen, Edelstahl-Besteck, Mikrofaser-Tuch zur Reinigung und Aufbewahrung, Kompakt und ideal für Camping, Picknick und Reisen, UVP: 24,95 EURPressekontakt:Herbertz GmbHhttps://herbertz.comOriginal-Content von: Herbertz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180570/6323845