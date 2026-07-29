Der Dow Jones gibt seine jüngsten Gewinne zur Wochenmitte wieder ab. Erneute Spannungen im Nahen Osten lassen die Ölpreise steigen. Vor dem Fed-Zinsentscheid und den Zahlen von Microsoft und Meta halten sich Anleger zudem bedeckt.Eine Stunde nach Handelsstart dreht die Stimmung an der Wall Street. Nachdem der Dow Jones am Dienstag dank starker Unternehmensbilanzen noch deutlich zugelegt hatte und nahe an sein Rekordhoch gerückt war, nehmen Anleger am Mittwoch wieder Gewinne mit. Der US-Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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