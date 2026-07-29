Dank der auf dem US-irakischen Wirtschaftsgipfel unterzeichneten Vereinbarung wird der Irak mit den weltweit anerkanntesten Standards für digitale Infrastruktur versorgt.

Das Uptime Institute und die Tech964 Holding Limited (T964), Iraks führendes Unternehmen für digitale Infrastruktur, gaben heute eine wegweisende strategische Partnerschaft bekannt, um die digitale Transformation des Irak voranzutreiben. Im Rahmen der Partnerschaft werden die weltweit führende Autorität im Bereich der Standards für digitale Infrastruktur mit dem Unternehmen, das die kritische Infrastruktur im Irak aufbaut, zusammenarbeiten. Die Vereinbarung wurde am 17. Juli 2026 auf dem US-Irak-Wirtschaftsgipfel der US-Handelskammer unterzeichnet, der im Rahmen des offiziellen USA-Besuchs des irakischen Premierministers Ali Al-Zaidi stattfand. Dieser historische Gipfel führte zu mehr als 50 Vereinbarungen im Wert von über $60 Milliarden und läutete eine neue Ära der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und dem Irak ein.

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T964 named as Uptime Institute Business Partner to power Iraq's digital infrastructure, landmark agreement signed at U.S. Chamber of Commerce U.S.- Iraq Business Summit in Washington, D.C.

Im Rahmen der Vereinbarung wurde T964 zum Geschäftspartner des Uptime Institute im Irak ernannt. Die beiden Unternehmen werden daran arbeiten, die Standards für Rechenzentren, den Aufbau fachlicher Kompetenzen und eine widerstandsfähige digitale Infrastruktur im ganzen Land zu fördern.

Als führendes Unternehmen für digitale Infrastruktur im Irak ist T964 der wichtigste private Wegbereiter für landesweite Initiativen zur digitalen Transformation und agiert im Zentrum des Ökosystems der digitalen Infrastruktur des Landes. Durch seine Investitionen in netzbetreiberneutrale Rechenzentren, Telekommunikationsinfrastruktur, Cloud-Lösungen, Cybersicherheit, Fintech-Infrastruktur und KI-fähige digitale Plattformen baut T964 die kritische Infrastruktur auf, die die irakische Regierung, Unternehmen, der Finanzsektor und die digitale Wirtschaft benötigen.

Die Partnerschaft vereint die weltweit anerkannte Kompetenz des Uptime Institute im Bereich der Standards für digitale Infrastruktur mit der führenden Rolle von T964 auf nationaler Ebene und bringt damit Zertifizierungen von Weltklasse, operative Exzellenz und internationale Best Practices in den Irak.

"Diese Partnerschaft stellt einen entscheidenden Schritt in der Mission von T964 dar, die digitale Zukunft des Irak zu gestalten", sagte Ali El Akabi, Chief Executive Officer von T964. "Als führendes Unternehmen bei der Entwicklung des Ökosystems für die digitale Infrastruktur im Irak geht unsere Verantwortung über den Bau von Rechenzentren hinaus es geht darum, eine vertrauenswürdige digitale Grundlage zu schaffen, auf die die Regierung, Unternehmen, Finanzinstitute, Cloud-Anbieter vertrauen können. Durch die Kombination der weltweit anerkannten Standards des Uptime Institute mit der nationalen Plattform von T964 schaffen wir eine Infrastruktur, die den höchsten internationalen Maßstäben entspricht, und positionieren den Irak gleichzeitig als glaubwürdigen digitalen Hub, der den Nahen Osten mit den globalen Technologiemärkten verbindet."

"Mit T964 haben wir einen Partner gefunden, dessen Ambitionen und Umsetzungsstärke den Chancen im Irak gerecht werden", sagte Mustapha Louni, Chief Business Officer des Uptime Institute. "Als führendes Unternehmen bei der Transformation der digitalen Infrastruktur im Irak ist T964 in einer einzigartigen Position, um globale Standards in einen Markt zu bringen, der in eine entscheidende Phase des digitalen Wachstums eintritt. Gemeinsam bauen wir die vertrauenswürdige Infrastruktur auf, die die digitale Wirtschaft des Irak in den kommenden Jahrzehnten unterstützen wird."

Die US-Handelskammer diente als wichtigster Schauplatz für die Unterzeichnung und unterstrich damit ihre entscheidende Rolle bei der Förderung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Vernetzung globaler Technologieführer in aufstrebenden Märkten. Bedingt durch die strategische Abstimmung zwischen der US-amerikanischen und der irakischen Regierung zielt die Partnerschaft darauf ab, eine robuste, nachhaltige und weltweit anerkannte digitale Infrastruktur aufzubauen. Durch gezielten Wissenstransfer und die Förderung lokaler Talente schaffen das Uptime Institute und T964 die notwendigen Grundlagen, um internationale Investitionen anzuziehen und die digitale Zukunft des Irak zu sichern.

Über das Uptime Institute

Das Uptime Institute ist die weltweit führende Autorität im Bereich der digitalen Infrastruktur. Seit über 30 Jahren legt das Unternehmen branchenführende Benchmarks für die Leistung, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz von Rechenzentren fest. Diese Benchmarks geben Kunden die Gewissheit, dass ihre digitale Infrastruktur unter allen Betriebsbedingungen stets ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht wird. Mit weltweit mehr als 4.300 verliehenen Zertifizierungen und über 1.100 aktiven Projekten in mehr als 120 Ländern hat Uptime Zehntausenden von Unternehmen dabei geholfen, ihre kritischen IT-Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig Kosten, Ressourcen und Effizienz zu steuern. Der Tier-Standard der Organisation ist der weltweit vertrauenswürdigste und am häufigsten angewandte Standard der IT-Branche für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren. Zu den Kernangeboten zählen Tier-Zertifizierungen, Management- und Betriebsprüfungen, Beratung zur KI-Infrastruktur, Risikobewertungen für Rechenzentren, Energie- und Nachhaltigkeitsbewertungen, Cybersicherheitsbewertungen und -ratings sowie IT-Beratungsdienste. Die Schulungsprogramme von Uptime wurden bereits von mehr als 100.000 Fachkräften aus dem Bereich Rechenzentren absolviert, wodurch sich Uptime weltweit als bevorzugter Partner für Weiterbildung und Entwicklung etabliert hat. Das Uptime Institute hat seinen Hauptsitz in New York, NY, und verfügt über Niederlassungen in London, São Paulo, Dubai, Riad, Singapur und Madrid sowie über festangestellte Uptime-Experten in mehr als 34 Ländern weltweit.

Über T964

T964 ist eine führende Investmentgruppe mit Schwerpunkt auf Technologie, Konnektivität, künstlicher Intelligenz und digitaler Infrastruktur mit Hauptsitz im Nahen Osten. Sie investiert in und entwickelt entscheidende Plattformen, die moderne Volkswirtschaften antreiben: Telekommunikationsnetze, Rechenzentren, Cloud-Ökosysteme, KI-Plattformen und -Lösungen, Cybersicherheitsdienste, Fintech-Infrastruktur sowie Initiativen zur digitalen Transformation.

T964 verbindet weltweit führende Technologieunternehmen mit wachstumsstarken regionalen Märkten durch eine disziplinierte Unternehmensführung, langfristige Investitionen und strategische Partnerschaften. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, wirtschaftliche Chancen zu erschließen, KI-gestützte Lösungen voranzutreiben und eine vertrauenswürdige Infrastruktur für Regierungen, Unternehmen und Gemeinden in der gesamten Region aufzubauen.www.tech964.com

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