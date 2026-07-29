Die Glencore-Aktie hat am Mittwoch kräftig zugelegt. Ein Plus von 3,4 Prozent auf 523,70 Pence in London klingt schon beachtlich, aber das eigentlich Interessante ist der Blick auf das Jahresplus, das damit auf fast 30 Prozent geklettert ist. Starke Halbjahreszahlen des Bergbaukonzerns und Rohstoffhändlers haben diesen Schub ausgelöst. Handelsgeschäft auf Rekordkurs Die Handelssparte von Glencore erzielte im ersten Halbjahr einen operativen Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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