Am Dienstagabend (US-Ostküstenzeit) meldete das US-Regionalkommando Centcom einen iranischen Raketenangriff auf US-Truppen im Nahen Osten. Mehrere ballistische Raketen wurden abgefeuert, konkrete Ziele nannte das Militär dabei nicht. Alle Raketen seien erfolgreich abgefangen worden. US-Streitkräfte hatten laut Fox News nur wenige Minuten Zeit, um auf diesen Überraschungsangriff zu reagieren. Trump kündigt harte Vergeltung an US-Präsident Donald Trump ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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