Mitten in laufenden Diplomatieversuchen eskaliert der Nahostkonflikt weiter. Teherans Streitkräfte haben erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf den Iran wieder US-Ziele in der Region angegriffen. Gleichzeitig griffen die USA gemeinsam mit Saudi-Arabien Ziele im Irak an. Iranischer Raketenangriff auf US-Basis abgewehrt Das US-Militär meldete in der Nacht, einen Angriff mit mehreren ballistischen Raketen abgewehrt zu haben. Alle Raketen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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