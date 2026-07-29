© Foto: Joshua Bessex - FR171816 APMicron-Chef Sanjay Mehrotra verkauft Aktien im großen Stil. Gleichzeitig ist der Kurs seit Ende Juni um ein Drittel an Wert gefallen.Micron-Chef Sanjay Mehrotra hat Aktien seines Unternehmens im Wert von rund 37,3 Millionen US-Dollar verkauft. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Pflichtmitteilungen hervor. Mehrotra trennte sich am 24. Juli von mehr als 40.000 Micron-Aktien. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines zuvor festgelegten Handelsplans. Die Aktie des Speicherchipherstellers hatte am 25. Juni ihren bisherigen Höchststand erreicht. Seitdem verlor sie im Zuge des breiten Ausverkaufs bei Speicherchip-Aktien rund 34 Prozent. Am Dienstag fiel der Kurs den dritten Handelstag in …
Enthaltene Werte: US5951121038Den vollständigen Artikel lesen
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