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Ethereum hat seine Transaktionen binnen eines Jahres von 121 Millionen auf fast 240 Millionen gesteigert, und der Kurs steht trotzdem tiefer als damals. ETH notiert am 29. Juli bei 1.916 Dollar, mehr als 50 Prozent unter dem Stand von vor zwölf Monaten. Die Einnahmen des Netzwerks fielen im selben Zeitraum um 41 Prozent. Das ist die auffälligste Zahl in den Ethereum News dieser Woche. Gleichzeitig rutschte das Glamsterdam-Upgrade ins dritte Quartal und mit ihm der Auslöser, auf den viele Anleger seit dem Frühjahr warten. Im Folgenden lesen Sie, woher diese Lücke kommt und warum ein Teil des Kapitals bereits abwandert.

Ethereum News: Bitwise zeigt die Lücke zwischen Nutzung und Kurs

Die Transaktionen auf Ethereum stiegen binnen eines Jahres von 121 Millionen auf fast 240 Millionen, während die Einnahmen um 41 Prozent fielen, wie The Block berichtet. Der Durchsatz des Netzwerks legte um 73 Prozent zu. Kam Benbrik, Leiter der On-Chain-Forschung bei Bitwise, spricht von einer großen Abweichung zwischen Grunddaten und Marktstimmung. Der Rückgang kommt aus dem Protokolldesign, weil die Netzwerke ihren Blockplatz absichtlich billiger und reichlicher gemacht haben.

ETH, SOL und AVAX verloren im selben Zeitraum jeweils rund die Hälfte ihres Werts oder mehr. Mehr Transaktionen belegen, dass Nutzer das Produkt wollen, nicht dass der Token diesen Wert einfängt. Das Handelsvolumen erreichte binnen 24 Stunden rund elf Milliarden Dollar. ETH kostete am 29. Juli um 5.15 Uhr New Yorker Zeit 1.916,18 Dollar, rund 42 Dollar mehr als am Vortag, wie Fortune meldet. Am 28. Juli lag der Kurs noch bei 1.890 Dollar, weil vor der Notenbanksitzung Kapital aus riskanten Anlagen abfloss.

Aus den US-Fonds auf ETH zogen Anleger am 25. Juli 70,7 Millionen Dollar ab, womit fünf Zuflusstage endeten. Der Ethereum Kurs trifft über 1.940 Dollar auf den 100-Tage-Durchschnitt, unter 1.830 Dollar trübt sich das Bild ein. ETH liegt rund 61 Prozent unter dem Rekord von knapp 5.000 Dollar aus dem August 2025. Glamsterdam soll den Blockplatz auf ein Ziel von 200 Millionen Gas ausweiten und Blockbau ohne externe Relays ermöglichen, bringt aber frühestens im dritten Quartal Entlastung.

Pepeto sammelt 10,38 Millionen Dollar ein, während Ethereum auf Glamsterdam wartet

Die Ethereum News liefern eine Roadmap, dieses Segment liefert einen festen Preis vor dem Start. Wer nicht auf ein verschobenes Upgrade warten will, landet bei einem Namen, der seit Wochen auf den Beobachtungslisten steht. Pepeto ist in diesem Monat zu genau diesem Namen geworden, und die Aufmerksamkeit kommt von dem, was das Projekt schon vor der Notierung liefert. Getragen wird der Token von einer erwarteten Binance-Notierung, durch die am Eröffnungstag Volumen aus Millionen neuer Wallets hereinkommen kann.

Daneben läuft Pepeto als vollständige Handelsplattform, auf der jeder Tausch von Token kostenlos bleibt. Das trifft genau die Händler, die den Ethereum Kurs verfolgen und in unruhigen Wochen günstiger zwischen Positionen wechseln wollen. Der Vorverkaufspreis steht bei 0,000000188 Dollar und damit klar unter der Spanne, in der frische Notierungen am Tag eins eröffnen. Bereits 10,38 Millionen Dollar stecken im Vorverkauf, denn Käufer erwarten eine Neubewertung, sobald Binance-Volumen einsetzt.

Im Kern ist Pepeto eine Handelsplattform aus der Hand eines früheren Binance-Experten, die eine Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap unter einem Dach vereint. Nutzer bewegen Token zwischen Ketten und handeln sie anschließend, ohne die Plattform zu wechseln oder für jeden Schritt weitere Gebühren zu zahlen. Die Bridge führt getrennte Netzwerke an einer zentralen Stelle zusammen, und PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne Kosten ab, sodass mehr Gewinn im Wallet bleibt.

Beide Bausteine sind durchgehend verfügbar. Der Programmcode wurde vollständig von SolidProof kontrolliert und abgenommen, noch bevor der erste Käufer einsteigen konnte, was den Vorverkauf auf ein geprüftes Fundament stellt. Insgesamt existieren 420 Billionen Token, und diese Menge steht fest.

Fazit

Die Ethereum News zeigen ein Netzwerk auf Rekordniveau, während der Kurs die Hälfte seines Werts eingebüßt hat. Ethereum hat kleine Einstiege einst in große Vermögen verwandelt, und damals stand noch kein einziges Produkt dahinter. Ein Projekt mit echten Werkzeugen hat logisch betrachtet mehr Spielraum als das, was ganz ohne Werkzeuge weit gekommen ist. Im Vorverkauf liegen 10,38 Millionen Dollar, und die Wallets im Inneren folgen genau dieser Rechnung. Wer diesen Vorverkauf schließen lässt, sieht später zu, wie andere einsammeln, was heute noch offen steht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was treibt den Ethereum Kurs Ende Juli 2026?

Der neue Bericht von Bitwise. Die Transaktionen stiegen auf fast 240 Millionen, die Einnahmen fielen um 41 Prozent, und ETH steht bei 1.916 Dollar.

Was hebt Pepeto von anderen Vorverkäufen ab?

Pepeto bietet eine Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap ohne Gebühren, geprüft von SolidProof und gebaut von einem früheren Binance-Experten. Prüfbericht und Tokenmenge nennt die offizielle Pepeto-Website.