München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 29. Juli, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (ARD Hauptstadtstudio) aus.29. Juli 202620:15 - 20:30 UhrBrennpunkt: Merz' PersonalkarussellBefreiungsschlag für Regierung und CDU?Moderation: Oliver KöhrGäste: Thorsten Frei, CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender und Nina Warken, Chefin des Bundeskanzleramtes (CDU)Die CDU/CSU-Fraktion hat einen neuen Vorsitzenden, und die neuen Minister sind ernannt. Doch die Kritik am Kanzler wegen seiner Personalrochade ist bemerkenswert, auch in den eigenen Reihen. Es gibt Bedenken, dass die Berliner Entscheidungen eine Belastung für die anstehenden Landtagswahlen sind. Kann die Personalrochade ein Aufbruch für die Regierung sein oder scheitert der erhoffte Befreiungsschlag?Oliver Köhr, ARD-Chefredakteur, spricht heute Abend (29.07.) um 20:15 Uhr in einem "Brennpunkt" im Ersten mit dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Frei und mit der neuen Kanzleramtschefin Nina Warken, CDU.Redaktion: Frank JahnDie Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 live untertitelt.Zusätzlich zur Live-Untertitelung werden die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6323868