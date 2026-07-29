UBS nimmt die Coverage von Kuros Biosciences mit Kaufempfehlung auf. Das Kursziel von 33 Franken liegt rund 60 Prozent über dem aktuellen Niveau. Grund ist das Wachstumstempo des Bone-Graft-Produkts MagnetOs.Die Bank UBS startet ihre Coverage von Kuros Biosciences mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 33 Franken. Bei einem aktuellen Kurs von 20,48 Franken entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 60 Prozent. Die Aktie hebt am Mittwoch ab und reagiert auf das Analystenlob mit einem Kurssprung von rund 18 Prozent. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein neuartiges Knochenersatzmaterial für Wirbelsäulenfusionen. Klinische Studien zeigten teils bessere Fusionsraten als bei …
Enthaltene Werte: CH0325814116Den vollständigen Artikel lesen
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