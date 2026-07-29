Die Monday.com-Aktie setzt ihre dynamische Aufwärtsbewegung fort und hat mit dem Sprung über den Widerstand bei 87,31 US$ den nächsten bullischen Trigger ausgelöst. Aktuell notiert der Titel bereits bei 89,61 US$ und damit oberhalb der zuvor entscheidenden Hürde. Dadurch verbessert sich das kurzfristige Chartbild weiter, wenngleich nach dem jüngsten Kursschub ein zwischenzeitlicher Rücksetzer nicht ausgeschlossen werden kann. Solange der Ausbruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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