Steigende Schadenkosten, zunehmende Schadenhäufigkeiten und komplexere Risiken setzen das klassische Versicherungsmodell unter Druck. Regulieren Versicherer künftig nicht nur Schäden, sondern müssen sie aktiv Risiken verhindern? Welcher Maßnahmen bedarf es, um Prävention tatsächlich sichtbar zu machen? Ein Artikel von Diana Boduch, Leiterin Produkt-, Prozess- & Serviceentwicklung bei Versicherungsforen LeipzigLange war die Rolle der Versicherer klar definiert: Risiken kalkulieren, Policen ausstellen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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