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Der US Senat hat das CLARITY Gesetz am Montag, dem 27. Juli 2026, von der Tagesordnung genommen. Für den Ripple Token XRP war es der wichtigste Katalysator des Jahres, weil es den Rohstoffstatus dauerhaft im Bundesrecht verankert hätte. Der XRP Kurs fiel daraufhin auf rund 1,06 Dollar, ein Wochenminus von fast acht Prozent, und driftet weiter Richtung 1,00 Dollar. Die Sommerpause beginnt am 7. August, und verstreicht dieses Fenster, kommt die nächste Gelegenheit womöglich erst 2027. Dieser Artikel zeigt, wo XRP technisch steht und wohin das Kapital bereits ausweicht.

XRP Kurs zwischen Senatsblockade, Fed Entscheid und einem bestätigten Death Cross

Der Senat verschob das Gesetz laut Decrypt zugunsten eines Sanktionsgesetzes und offener Personalfragen. Genau die Rechtssicherheit, die es geschaffen hätte, brauchen Verwahrstellen, Banken und ETF Anbieter für eigene Produkte. Mehrheitsführer John Thune räumte ein, dass die Vorlage vor August nicht mehr durch den Kongress kommt. Die Wettmärkte senkten die Chance auf eine Verabschiedung 2026 daraufhin auf rund 35 Prozent.

Standard Chartered nannte ein Kursziel von 8 Dollar, allerdings nur, wenn das Gesetz durchkommt und vier bis acht Milliarden Dollar frisch in ETFs fließen. Ohne Abstimmung bleibt das eine Rechnung auf dem Papier. XRP notierte am Dienstag bei 1,0641 Dollar, bei rund 65 Milliarden Dollar Marktwert, und die Tagesspanne reichte von 1,0450 bis 1,0679 Dollar.

Der 50 Tage Durchschnitt liegt unter dem 200 Tage Durchschnitt, das bestätigte Death Cross. Der Relative Stärke Index steht bei 40,9, der Trendstärkeindikator ADX bei 11,2 und damit auf einem der schwächsten Werte des Sommers. Laut FXStreet driftet der Kurs weiter Richtung 1,00 Dollar, weil die Verkäufer die Kontrolle übernehmen. Nach unten warten 1,0125 und 0,9711 Dollar. Und selbst ein Sprung in die Zone zwischen 1,10 und 1,12 Dollar ändert nichts daran, dass 65 Milliarden Dollar Marktwert jede Verdopplung zu einer Kapitalfrage machen, die niemand kurzfristig löst.

Warum Pepeto dort ansetzt, wo der XRP Kurs auf Washington warten muss

Ein Kurs, der an einer Abstimmung ohne Termin hängt, ist kein Fahrplan, sondern eine Wette auf einen Kalender. Genau in solchen Wochen wandert Kapital dorthin, wo der Fortschritt nicht von einem Parlament abhängt. Ein Mitgründer von Pepe hat dieselben 420 Billionen Token, die PEPE auf 11 Milliarden Dollar trugen, in Pepeto neu aufgebaut, samt Risikoprüfer und PepetoSwap im laufenden Betrieb. Diese Herkunft unterscheidet den Vorverkauf von Projekten anonymer Teams, die zum Verkaufsstart noch gar nichts ausgeliefert haben.

Der Risikoprüfer meldet auffällige Token Aktivität, bevor jemand Geld einsetzt, und PepetoSwap wickelt Tauschgeschäfte über mehrere Blockchains ab, ohne zweite Plattform und ohne weitere Freigaben. Beide Werkzeuge liefen schon, bevor der Vorverkauf die erste Million erreichte. Risiko auf einem Bildschirm bewerten und auf dem nächsten in eine geprüfte Position wechseln spart genau die Schritte, die kosten, wenn sich Regeln über Nacht ändern.

Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, ein Token kostet dort 0,000000188 Dollar. Die Notierung an Binance wird erwartet, ist aber bislang nicht erfolgt, und bis dahin gilt dieser Preis. Hinter der gesamten Menge steht eine abgeschlossene Prüfung durch SolidProof, die den kompletten Code vor dem Verkaufsstart freigegeben hat. Diese geprüfte Sicherheitsebene legt einen Boden unter den Token, den die meisten frühen Projekte nie haben.

PepetoSwap und der Risikoprüfer liefern vom ersten Klick an ein Ergebnis, statt die Nutzer auf einen späteren Entwicklungsschritt zu vertrösten. Das erklärt, warum täglich neue Wallets dazukommen, während der Altcoin Markt seit Wochen keine Richtung zeigt und die meisten Händler abwarten. Wer erst nach der Notierung aufwacht, kauft dieselbe Idee zu einem Preis, den diese Wallets nie zahlen mussten.

Fazit

Der XRP Kurs hängt an einem Kalender in Washington, den niemand kontrolliert. Bei 65 Milliarden Dollar Marktwert bleibt der Weg nach oben lang, und dort beginnt die Rechnung von Pepeto. Anleger, die sich in der Unsicherheit positionierten und bis zur Klarheit hielten, nahmen die Gewinne mit, die Abwartenden lasen davon. Ein Pepe Mitgründer hat Risikoprüfer und PepetoSwap mit 420 Billionen Token und einer SolidProof Prüfung verbunden, also den Rahmen des ersten PEPE Laufs. Der Preis des Vorverkaufs hält auf einem Niveau, das die Notierung löschen wird. Wer jetzt zugreift, trennt sich von denen, die am Ende nur zugesehen haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo steht XRP nach der Entscheidung des Senats?

XRP notiert bei rund 1,06 Dollar und driftet Richtung 1,00 Dollar. Nach unten liegen 1,0125 und 0,9711 Dollar, nach oben die Zone zwischen 1,10 und 1,12 Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Vorverkaufs Token?

Pepeto betreibt einen laufenden Risikoprüfer und ein Tauschwerkzeug, gebaut von einem Pepe Mitgründer, mit abgeschlossener SolidProof Prüfung. Die Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.