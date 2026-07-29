Die europäische Wirtschaft steht unter Druck. Laut dem vielzitierten Draghi-Bericht von 2024 fehlen der EU jährlich rund 800 Milliarden Euro an Investitionen, um im globalen Wettbewerb mit den USA und China mithalten zu können. Die Produktivitätslücke gegenüber den Vereinigten Staaten ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen. Gleichzeitig bremsen fragmentierte Kapitalmärkte, fehlende einheitliche Standards im Binnenmarkt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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