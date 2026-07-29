Konzentration von 17 Analyten, die üblicherweise im Zigarettenrauch vorkommen, wurden in Aerosolen aus ELFBAR-ELFA-Pods untersucht.

10 schädliche Inhaltsstoffe lagen unterhalb der Nachweisgrenze, wobei Formaldehyd und Acetaldehyd um bis zu 99,9 %* geringer sind als im Zigarettenrauch.

Die nachgewiesenen Metallgehalte lagen deutlich unterhalb der Sicherheitsgrenzwerte.

Durch die vollständige Umstellung auf ELFA wird die Exposition erwachsener Nutzer gegenüber schädlichen Inhaltsstoffen deutlich reduziert oder ganz vermieden.

Die Konzentration von 17 Inhaltsstoffen in den Aerosolen von ELFA, einem Pod-System-E-Zigarettengerät von ELFBAR, liegen unter der Nachweisgrenze oder sind deutlich niedriger als die im Zigarettenrauch. Dies zeigt die neueste, von Fachkollegen begutachtete Studie, die von iScience, einem wissenschaftlichen Journal, veröffentlicht wurde.

Die Aerosole in dieser Studie werden unter standardisierten Laborbedingungen in entsprechenden Einrichtungen erzeugt. Die Tests umfassen 17 Analyten aus dem Zigarettenrauch, die bei der Verdampfung von E-Liquid aus den ELFA-Pods in vier Geschmacksrichtungen darunter "Super Tobacco", "Spearmint", "Strawberry Ice" und "Watermelon" entstehen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass erwachsene Raucher, die vollständig auf das ELFA-Pod-System umsteigen, ihre Exposition gegenüber zahlreichen schädlichen Inhaltsstoffen im Vergleich zum Konsum von brennbaren Zigaretten verringern oder sogar ganz vermeiden könnten.

"Diese Studie liefert weitere wissenschaftliche Belege dafür, dass E-Zigaretten eine wirksame Rolle dabei spielen, die Belastung erwachsener Raucher durch schädliche chemische Substanzen zu verringern oder sogar ganz zu beseitigen", erklärte ein Sprecher von ELFBAR.

"Erwachsenen Nutzern hochwertige Alternativen zur Raucherentwöhnung anzubieten, steht seit der Gründung der Marke im Mittelpunkt von ELFBAR, und wir bemühen uns, die Produktsicherheitsstandards durch kontinuierliche Innovation und Praxis zu verbessern", erklärte der Sprecher.

Zehn von 17 Analyten nicht nachweisbar oder unterhalb der Nachweisgrenze

Zehn der 17 Analyten waren in allen getesteten ELFA-Pods dieser vier Geschmacksrichtungen nicht nachweisbar oder lagen unterhalb der Quantifizierbarkeitsgrenze, darunter unter anderem Kohlenmonoxid (CO), die tabakspezifischen Nitrosamine NNK und NNN, Acrolein, Benzo[a]pyren, 1,3-Butadien und Benzol.

Die nicht nachweisbaren oder nicht quantifizierbaren Konzentrationen dieser Chemikalien, die üblicherweise im Rauch vorkommen, deuten auf eine erhebliche Verringerung der Exposition der Konsumenten gegenüber schädlichen Inhaltsstoffen hin.

Metalle deutlich unterhalb der Sicherheitsgrenze

Ebenfalls ausgewertet werden die Metallemissionen in ELFA-Aerosolen, wobei die Konzentrationen in Mikrogramm pro 100 Züge gemessen werden.

In den Aerosolen aus keinem der getesteten ELFA-Pods wurden Cadmium und Arsen nachgewiesen. Chrom, Aluminium, Eisen und Zinn wurden in bestimmten Pods teilweise in geringen, nachweisbaren Mengen gefunden.

Bei diesen Tests lagen die geschätzten Expositionswerte für nachweisbare Metalle, darunter Blei, Chrom, Nickel, Aluminium, Eisen und Zinn, deutlich unter den Sicherheitsgrenzwerten der US-Arzneibuchkommission (US Pharmacopeia) und des US-amerikanischen Instituts für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (NIOSH).

Insgesamt war die Metallbelastung durch ELFA-Aerosole minimal und wird daher unter den Bewertungsbedingungen nicht als toxikologisch bedenklich angesehen.

Bis zu 99,9 %* geringere Carbonylkonzentrationen

Formaldehyd und Acetaldehyd, zwei allgemein als krebserregend anerkannte Stoffe, lagen in den ELFA-Aerosolen um etwa 99,6 bis 99,9 unter den Werten im Zigarettenrauch. Zwar wurden beide Verbindungen in allen vier ELFA-Kapseln nachgewiesen, doch befanden sich ihre Konzentrationen auf einem sehr niedrigen Niveau und deutlich unter den Sicherheitsgrenzwerten.

"Viele erwachsene Raucher glauben fälschlicherweise, dass das Dampfen genauso schädlich oder sogar schädlicher sei als das Rauchen, und dieses Missverständnis stellt weiterhin ein Hindernis für die Raucherentwöhnung dar. Wir bei ELFBAR sind davon überzeugt, dass transparente, wissenschaftlich fundierte Forschung unerlässlich ist, um erwachsenen Nutzern dabei zu helfen, während des gesamten Prozesses der Umstellung weg vom verbrennbaren Tabak fundierte Entscheidungen zu treffen", fügte der Sprecher hinzu.

ELFA verfügt über eine Heizspirale aus einer Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung der nächsten Generation eine Schlüsselkomponente, die das E-Liquid verdampft. Dieses Bauteil reduziert die Belastung durch schädliche Inhaltsstoffe im Vergleich zu Geräten mit Baumwoll- oder Keramikspulen und birgt ein deutlich geringeres Risiko als Zigarettenrauch.

Seite 3: Bei den beiden übrigen nichtmetallischen Analyten (Formaldehyd und Acetaldehyd), die beide ebenfalls im "TobReg"-Vorschlag der WHO aufgeführt sind, wurde Formaldehyd je nach dem untersuchten Aromastoff um 99,6 bis 99,9 und Acetaldehyd um 99,7 bis 99,9 reduziert.

Über ELFBAR

ELFBAR ist ein Pionier in der globalen E-Zigaretten-Branche. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 bietet das Unternehmen ein einzigartiges und vielfältiges E-Zigaretten-Erlebnis, bei dem Innovation im Mittelpunkt steht.

ELFBAR setzt sich weiterhin für den Jugendschutz und ein nachhaltiges Wachstum ein als führende Marke, die weltweit von Millionen erwachsener Raucher und ehemaliger Zigarettenraucher als Alternative geschätzt und genutzt wird.

Mehr Informationen finden Sie unter: elfbar.com

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