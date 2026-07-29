© Foto: UnsplashDie Gewinnmargen im S&P 500 steigen auf ein Rekordhoch. Doch ohne diese Aktie wäre der Glanz deutlich kleiner.Die Unternehmen im S&P 500 steuern auf eine historische Gewinnmarge zu. Nach Berechnungen von FactSet liegt die durchschnittliche Nettogewinnmarge für das zweite Quartal 2026 bei 15,7 Prozent. Das wäre der höchste Wert seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2009. Der bisherige Rekord lag bei 14,8 Prozent. Den größten Beitrag liefert Alphabet. Der Google-Mutterkonzern meldete einen ungewöhnlich hohen Gewinn je Aktie. Ohne Alphabet würde die Marge des Index nur 14,4 Prozent erreichen. Besonders stark entwickelte sich der Bereich Kommunikationsdienstleistungen. Die Marge stieg im …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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