Chip, Chip, hurra? Von wegen. Die großen KI-Gewinner stehen plötzlich unter Druck. Innerhalb weniger Wochen sind bei den Hyperscalern und Chipkonzernen Hunderte Milliarden Dollar an Börsenwert verschwunden. Plötzlich fragen sich die Anleger: Haben die Konzerne beim KI-Ausbau überdreht? Und bleiben von den gigantischen Gewinnerwartungen am Ende nur noch heiße Luft und überteuerte Aktien übrig?Doch während die Kurse verrücktspielen, läuft das Geschäft weiter auf Hochtouren. Denn die Nachfrage nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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