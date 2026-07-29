© Foto: UnsplashDer Abverkauf bei Halbleiterwerten nimmt inzwischen crashartige Züge an, doch vor allem beim Auftragsfertiger GlobalFoundries eröffnet das auch Chancen. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - GlobalFoundries Gehörten Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte in der ersten Jahreshälfte zu den unter Anlegerinnen und Anlegern beliebtesten und gleichzeitig an der Börse erfolgreichsten Wetten, entlädt sich der zuvor hohe Kaufdruck bereits seit Wochen in ebenso hohem Verkaufsdruck. Angeführt von Speicherchip-Herstellern, wie Micron und SanDisk, hat der vielbeachtete Branchenindex Philadelphia Semiconductor gegenüber seinen Rekordnotierungen bereits fast 25 Prozent an Wert verloren. In den …
Enthaltene Werte: KYG393871085,DE000BY1VXXXDen vollständigen Artikel lesen
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