Bitcoin News am 29. Juli, Wale kaufen 19.696 BTC bei 75 Prozent weniger Volumen

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Die Bitcoin News vom 29. Juli liefert einen Widerspruch, denn das Spot Handelsvolumen für BTC ist an den großen Börsen um mehr als 75 Prozent eingebrochen. Trotzdem haben Wallets mit 10 bis 10.000 BTC in nur acht Tagen weitere 19.696 BTC gekauft. Der BTC Kurs steht bei 63.818 Dollar, ein Plus von 1,04 Prozent binnen eines Tages. Kleinanleger halten sich seit Wochen zurück, während die größten Adressen ihre Bestände aufstocken. Den Ausschlag gibt der Zinsentscheid der Fed vom 28. und 29. Juli. Dieser Artikel ordnet die Zahlen ein und zeigt am Ende ein Projekt im Vorverkauf, in das gerade zweistellige Millionenbeträge fließen.

Bitcoin News zeigt einbrechendes Volumen und kaufende Großanleger

Laut The Coin Republic ist das Spot Volumen gegenüber Ende 2024 um mehr als 75 Prozent gefallen. Binance kam im Juli auf etwa 35 Milliarden Dollar, gegenüber 246 Milliarden Dollar im November 2024. Die Zahlen von CoinGlass zeigen bei Bybit minus 85 Prozent, bei Coinbase minus 61 Prozent und bei OKX minus 67 Prozent. Damit liegt der Handel auf dem Niveau von 2023, also der späten Phase des letzten Abwärtsmarkts.

Auf der Gegenseite greifen die großen Adressen genau in dieser Stille zu. Wallets mit 10 bis 10.000 BTC haben in acht Tagen 19.696 BTC hinzugekauft, während Adressen unter 0,01 BTC die Rückgänge kaum noch kaufen. Bei den Spot ETFs floss am 27. Juli dagegen Geld ab, netto 11,64 Millionen Dollar, angeführt von IBIT. Damit wandern immer mehr Coins von kurzfristigen Händlern zu langfristigen Haltern.

Auf dem Chart fiel Bitcoin unter eine wichtige Trendlinie, testete das Niveau von 65.600 Dollar und verlor danach rund vier Prozent. Ein bekannter Analyst nennt als nächstes Ziel den Bereich um 61.000 Dollar. Genau das ist die Rechnung hinter der aktuellen Bitcoin News, denn bei 1,27 Billionen Dollar Bewertung bewegt selbst eine starke Erholung ein Depot kaum, weshalb große Adressen sammeln und kleine Anleger anderswo suchen.

Pepeto sammelt still 10,38 Millionen Dollar, während die Bitcoin News von Flaute spricht

Große Adressen sammeln bei Bitcoin ein, während kaum jemand hinschaut, und genau dieses Muster wiederholt sich eine Etage tiefer. Dort läuft ein Vorverkauf, in den seit Wochen Kapital fließt, ohne dass eine einzige Börse ihn listet. Der Markt bestraft weiter jedes Projekt, das mit Versprechen antrat und leere Wallets hinterließ, und diese Bereinigung trennt echte Einstiege vom Lärm. Pepeto sticht als Marktplatz für Meme Coins heraus, den ein Mitgründer von Pepe mit laufenden Produkten aufgebaut hat.

Sicher ist dieser Einstieg, weil SolidProof den vollständigen Quellcode überprüft und abgenommen hat, noch bevor der erste Token verkauft wurde. Der Risikoprüfer kontrolliert jeden Token Vertrag, bevor Halter Geld einsetzen, und markiert Projekte, die eine Wallet leeren könnten. PepetoSwap wickelt Geschäfte mit Meme Token direkt ab, sodass niemand den Marktplatz verlassen muss. Auf der Website von Pepeto laufen beide Werkzeuge live, und die echten Transaktionsdaten sieht jeder.

Das Team bringt einen Nachweis mit, den fast kein anderer Vorverkauf vorweisen kann. Ein Mitgründer von Pepe, der einen Token bereits in Milliardenhöhe gebracht hat, wiederholt dasselbe Vorgehen mit stärkeren Werkzeugen. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token entspricht dem Aufbau des ursprünglichen Pepe, der frühe Halter reich machte. Das erwartete Listing bei Binance setzt den Tag, an dem der Handel an der Börse beginnt.

10,38 Millionen Dollar kamen von Käufern, die zuvor Audit, Werkzeuge und Listing angesehen haben. Der Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar markiert den Boden, den das Listing hinter sich lässt. Die Seite zählt die Wallets in Echtzeit, und diese Zahl wächst schneller als bei den meisten Vorverkäufen. Wer bereits dabei ist, weiß, was ein Mitgründer von Pepe, laufende Werkzeuge und ein erwartetes Listing zusammen ergeben.

Fazit

Die Bitcoin News zeigt einen Markt, in dem große Adressen kaufen und kleine Anleger warten. Wer den größeren Hebel sucht, findet ihn nicht bei 1,27 Billionen Dollar Bewertung. Die seltenste Kombination, die dieser Markt hervorbringt, entsteht gerade rund um Pepeto. Ein Mitgründer von Pepe, laufende Börsenwerkzeuge und ein erwartetes Listing bei Binance ergeben eine Ausgangslage, die einmal pro Zyklus auftritt. Meme Energie mit echten Produkten zum Vorverkaufspreis hat noch nie lange gehalten, bevor die Masse es bemerkte. Beim Listing zahlen alle anderen den vollen Preis, und aus genau dieser Differenz entsteht das Ergebnis für alle, die heute schon dabei sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum fällt das Bitcoin Handelsvolumen?

Zurückhaltende Kleinanleger drücken das Volumen. Es liegt über 75 Prozent unter dem Stand von Ende 2024, während Wallets mit 10 bis 10.000 BTC in acht Tagen 19.696 BTC kauften.

Welche Werkzeuge bietet der Pepeto Marktplatz?

Der Marktplatz bietet einen Risikoprüfer und PepetoSwap. Der Risikoprüfer markiert gefährliche Token Verträge, PepetoSwap wickelt Meme Token Geschäfte direkt ab, und beides läuft auf der offiziellen Pepeto-Website.