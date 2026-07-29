Kein Zinsschritt im Juli. Die US-Notenbank Federal Reserve belässt den Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Doch die Notenbank ist tief gespalten: Drei FOMC-Mitglieder stimmten für eine sofortige Zinserhöhung. Anleger warten auf die Pressekonferenz von Notenbankchef Kevin Warsh um 20:30 Uhr.Die US-Notenbank Federal Reserve hält an ihrer aktuellen Geldpolitik fest. Der Zielkorridor für die Federal Funds Rate verharrt wie von der Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet im Bereich von 3,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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