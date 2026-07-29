François Romaneix wird zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt.

Prof. Philippe Leboulch tritt dem Vorstand und dem wissenschaftlichen Beirat bei.

Prof. Alain Fischer wird Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats.

Isabelle Buckle und Tom Tice werden in den Vorstand berufen.

PK MED, ein französisches Biotechnologieunternehmen, das von Truffle Capital (Gründer von Abivax und Carvolix) gegründet wurde und therapeutische Mikroimplantate zur Deckung großer medizinischer Bedürfnisse entwickelt, gibt heute eine erhebliche Stärkung seiner Unternehmensführung bekannt. Das Unternehmen stärkt die Struktur seines Vorstands und seines wissenschaftlichen Beirats, um den bevorstehenden Eintritt seines am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoffkandidaten ARTHRELIS (Behandlung von Gichtanfällen) in die Phase 2 zu unterstützen und die präklinische Entwicklung von ENGRAFTIS (Behandlung einer schlechten Transplantatfunktion nach einer Knochenmarktransplantation) zu beschleunigen.

Der Vorstand von PK MED begrüßt vier wichtige neue Mitglieder:

François Romaneix, zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Als Senior Partner bei Truffle Capital, ehemaliger CEO der französischen Nationalen Gesundheitsbehörde (HAS) und ehemaliger stellvertretender CEO des Institut Pasteur bringt er seine strategische Vision für den Marktzugang und die Unternehmensführung im Gesundheitswesen ein.

Dr. Isabelle Buckle, Vorstandsmitglied. Mit mehr als drei Jahrzehnten internationaler Führungserfahrung im Bereich Life Sciences (Bruker, Life Technologies) war sie seit 2014 als Executive Vice President für Technologietransfer und industrielle Partnerschaften am Institut Pasteur tätig, wo sie die Innovations- und Technologietransferstrategie vorantrieb.

Prof. Dr. med. Philippe Leboulch, Vorstandsmitglied. Als Arzt, Wissenschaftler und Pionier der Gentherapie ist er Fakultätsmitglied an der Harvard Medical School und Professor für Medizin an der Université Paris-Saclay. Er ist Mitbegründer von bluebird bio/Genetix Biotherapeutics, einem bedeutenden Akteur in der Entwicklung von Gentherapien; auf seinem Höhepunkt erreichte das Unternehmen eine Bewertung von fast 10 Milliarden US-Dollar (2018). Prof. Leboulch spielte eine wegweisende Rolle bei der Konzeption und klinischen Validierung der ersten Gentherapien. Er bringt einzigartiges Fachwissen in der Entwicklung innovativer Therapien bei PK MED ein.

Dr. Tom Tice, Vorstandsmitglied. Als Senior Director für globales strategisches und technisches Marketing bei der Evonik Corporation ist er international anerkannt für seine Expertise im Bereich der komplexen parenteralen Arzneimittelverabreichung, insbesondere bei Formulierungen mit verzögerter Freisetzung auf Basis bioabsorbierbarer Polymere.

Der Vorstand setzt sich zusammen aus: François Romaneix (Vorstandsvorsitzender), Dr. Isabelle Buckle, Prof. Dr. med. Daniel Hayoz, Prof. Dr. med. Karine Lacombe, Prof. Dr. med. Philippe Leboulch, Dr. med. Philippe Pouletty, Mitbegründer und CEO von Truffle Capital sowie Gründer von Abivax, Carvolix und PK MED, und Dr. Tom Tice.

Der wissenschaftliche Beirat von PK MED begrüßt zwei bedeutende Persönlichkeiten aus der Medizin:

Prof. Dr. med. Alain Fischer, PhD, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats. Als international renommierter Immunologe, Pionier der Gentherapie, Professor am Collège de France und ehemaliger Präsident der französischen Akademie der Wissenschaften leistet Prof. Fischer wichtige Unterstützung und bringt einzigartiges Fachwissen ein, insbesondere im Hinblick auf das ENGRAFTIS-Programm. Prof. Dr. med. Philippe Leboulch, neues Mitglied des wissenschaftlichen Beirats. Er tritt dem Gremium zusätzlich zu seiner Funktion im Vorstand bei.

Der wissenschaftliche Beirat setzt sich zusammen aus: Prof. Dr. med. Alain Fischer, PhD (Vorsitzender), Prof. Dr. med. Marie-Christophe Boissier, PhD, Prof. Dr. med. Daniel Hayoz, Prof. Dr. med. Philippe Leboulch, Prof. Dr. med. Geraldine McCarthy, Prof. Dr. med. Tuhina Neogi, PhD, und Prof. Dr. med. Tristan Pascart, PhD.

Diese Ernennungen erfolgen in einer Phase der beschleunigten Entwicklung für PK MED, gestützt durch ein solides Portfolio an geistigem Eigentum und einen differenzierten lokalen Ansatz zur Wirkstoffabgabe für seine beiden Vorzeigeprojekte:

ARTHRELIS (refraktäre Gichtanfälle): Regulatorische Gespräche mit der FDA haben den Weg für einen direkten Einstieg in die Phase 2 geebnet und das Protokoll der klinischen Studie validiert. PK MED bereitet derzeit aktiv die Einreichung des IND-Antrags (Investigational New Drug Application) und den Studienbeginn vor und strebt bis 2028 klinische Ergebnisse der Phase 2 sowie eine strategische Lizenzierung oder eine M&A-Transaktion an. ENGRAFTIS (Knochenmarktransplantation): Dieses "First-in-Class"-Projekt (eine künstliche Knochenmarknische zur Behandlung von Transplantatdysfunktion) hat seine ersten In-vitro- und In-vivo-Proof-of-Concept-Ergebnisse validiert. Ziel des Unternehmens ist es, die präklinische Entwicklung bis 2027 zu konsolidieren, um potenzielle strategische Partnerschaften einzugehen.

François Romaneix, Vorstandsvorsitzender von PK MED, erklärt: "Es ist mir eine Ehre, dem Vorstand von PK MED als Vorsitzender beizutreten, insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem wir zusätzlich zu den bereits im Vorstand und im wissenschaftlichen Beirat tätigen Mitgliedern so namhafte Persönlichkeiten aus den Bereichen Gesundheitswesen, Biotechnologie und medizinische Forschung in unseren Leitungsgremien willkommen heißen. Ihre sich ergänzenden Fachkenntnisse in den Bereichen klinische und industrielle Entwicklung, Arzneimittelverabreichung und Gentherapie sind wichtige Stärken, die den bevorstehenden Start von ARTHRELIS in eine Phase-2-Studie unterstützen und die Entwicklung von ENGRAFTIS beschleunigen werden."

Über PK MED

PK MED ist ein französisches Biotechnologieunternehmen, das 2019 von Truffle Capital, einem Business Builder und europäischen Marktführer im Bereich BioMedTech (Gründer von Abivax und Carvolix), gegründet wurde. PK MED entwickelt injizierbare Mikroimplantate für die lokale Wirkstoffabgabe und das Zell-Homing.

Durch sein firmeneigenes Fachwissen und technisches Know-how wandelt PK MED etablierte Wirkstoffe in patentierte lokale Therapien um, die darauf ausgelegt sind, Wirksamkeit und Sicherheit zu maximieren, indem die Wirkstofffreisetzung direkt am Zielgewebe konzentriert und gleichzeitig die systemische Exposition minimiert wird. PK MED hat eine präklinische Pipeline aufgebaut, die sich mit wichtigen ungedeckten medizinischen Bedürfnissen befasst, angefangen bei Gichtanfällen (ARTHRELIS) bis hin zur Knochenmarktransplantation (ENGRAFTIS).

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