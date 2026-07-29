Ethereum News heute, warum ETH trotz Glamsterdam-Verschiebung über 1.900 Dollar hält

Anzeige / Werbung

Die Kernentwickler von Ethereum arbeiten inzwischen auf das vierte Quartal 2026 hin, obwohl Glamsterdam für die erste Jahreshälfte geplant war. Das größte Netzwerk-Update seit dem Merge rutscht damit erneut nach hinten. Trotzdem notiert ETH nach einem Plus von gut zwei Prozent bei rund 1.916 Dollar und hält die Marke, an der es seit Wochen scheitert. Getragen wird der Kurs von den Zuflüssen, denn die amerikanischen Spot-ETFs verzeichneten ihre stärkste Woche seit April. Das geschah genau dann, als Bitcoin-Fonds weiter Geld verloren. Die aktuellen Ethereum News liefern damit ein Update ohne Termin und Kapital ohne Ausbruch. Am Abend legt die Fed ihre Zinsentscheidung vor und liefert den nächsten Impuls.

Ethereum News zwischen Glamsterdam-Verschiebung und der Rückkehr der ETF-Zuflüsse

Glamsterdam führt zwei Teile zusammen, Gloas auf der Konsensebene und Amsterdam auf der Ausführungsebene. Das Update bringt die parallele Verarbeitung von Transaktionen und verlagert den Bau der Blöcke über ePBS ins Protokoll. Geplant ist eine Anhebung des Gas-Limits von 60 auf bis zu 200 Millionen sowie deutlich niedrigere Gebühren. Die Entwickler zielen inzwischen auf das vierte Quartal, wie TradingView unter Berufung auf die Kernentwickler berichtet. Das sind echte Fortschritte, doch die Wirkung auf den Kurs wird in Monaten gemessen.

Der Ethereum Kurs liegt laut Fortune 42 Dollar über dem Vortag, bei einer Marktkapitalisierung von etwa 233 Milliarden Dollar. Die Spot-ETFs verbuchten vom 13. bis 17. Juli Nettozuflüsse von rund 105 Millionen Dollar, wie Capital.com berichtet. Fünf Handelstage in Folge brachten zusammen über 600 Millionen Dollar. Morgan Stanley brachte am 28. Juli einen eigenen Ethereum-Fonds an die NYSE Arca. Technisch entscheidet der 100-Tage-Durchschnitt bei rund 1.970 Dollar, darüber warten 2.000 und 2.217 Dollar. Bis 2.217 Dollar sind das vom aktuellen Stand aus rund 16 Prozent.

Pepeto bringt Risiko-Scanner und eigene Handelsplattform vor der erwarteten Notierung

Sechzehn Prozent bis 2.217 Dollar, und dafür braucht es ein Update ohne festen Termin. Genau an diesem Punkt schauen viele Leser der aktuellen Ethereum News dorthin, wo eine Bewertung noch klein ist. Denn wo 233 Milliarden Dollar bereits im Preis stehen, ist der große Abstand längst vergeben.

Bis Glamsterdam und die weiteren Roadmap-Punkte beim Kurs ankommen, können Monate vergehen, während Pepeto seine Werkzeuge schon im Vorverkauf betreibt. Hinter dem Projekt steht ein früherer Binance-Experte, der sein Wissen aus dem Börsenbetrieb in den Aufbau des Tokens eingebracht hat. Zu Pepeto gehört ein Risiko-Scanner, der Verträge prüft und Probleme meldet, bevor jemand kauft, und damit einen Schutz bietet, den die meisten neuen Projekte nicht kennen. PepetoSwap arbeitet als fest eingebauter Handelsplatz und erlaubt den Tausch von Token, ohne dass Halter das Netzwerk verlassen. Ab der erwarteten Binance-Notierung bekommt der Token damit einen echten täglichen Nutzen.

Der Vorverkauf steht bei mehr als 10,38 Millionen Dollar, und ein Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar. Während ETH auf einen Ausbruch wartet, steigen Wallets bei Pepeto ein, weil die Rechnung hier nicht davon abhängt, ob ETH die 2.000-Dollar-Marke in diesem oder im nächsten Quartal knackt. Der Gesamtbestand beläuft sich auf 420 Billionen Token, und die Werkzeuge laufen bereits während des Vorverkaufs. Für Sicherheit sorgt SolidProof, denn das Prüfhaus hat den kompletten Programmcode durchgesehen und bestätigt, bevor überhaupt ein Kauf möglich war.

Die erwartete Binance-Notierung ist der Moment, in dem jeder Platz aus dem Vorverkauf neu bewertet wird. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sehen diesen Unterschied am ersten Handelstag. Die Erholung bei ETH kann den Rest des Jahres brauchen, doch das Fenster im Vorverkauf wartet nicht so lange. Welche Stufe der Vorverkauf gerade erreicht hat und wie viele Wallets beteiligt sind, steht auf der Projektseite.

Fazit

Die aktuellen Ethereum News zeigen ein Netzwerk, das technisch vorankommt, aber Zeit braucht. Wer nicht auf das vierte Quartal warten will, schaut auf Einstiege, die früher liegen. Frühe ETH-Halter haben aus kleinen Beträgen erhebliche Summen gemacht, und fast jeder von ihnen hätte zum ersten gesehenen Preis gern mehr gekauft. Um Pepeto bildet sich heute dieselbe Ausgangslage, denn der Vorverkauf läuft noch und die Notierung hat den Preis nicht gesetzt. Wer jetzt einsteigt, steht an genau dem Punkt, den die frühen ETH-Käufer vor der Bewegung hatten. Wer wartet, schaut beim Ethereum Kurs monatelang auf 2.000 Dollar, während der Handelsstart bei Pepeto den Abstand einpreist, den heute nur der Vorverkauf hergibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wann kommt das Glamsterdam-Update?

Die Kernentwickler zielen inzwischen auf das vierte Quartal 2026. Das Update verbindet Gloas auf der Konsensebene mit Amsterdam auf der Ausführungsebene. Ein fester Termin für das Hauptnetz steht nicht fest.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Token im Vorverkauf von einem früheren Binance-Experten, mit Risiko-Scanner und eingebauter Handelsplattform vor der erwarteten Binance-Notierung. Die offizielle Pepeto-Website nennt über 10,38 Millionen Dollar und die Prüfung durch SolidProof.