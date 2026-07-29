Ethereum News: Erstmals drei Minusquartale in Folge, trotzdem fließen 337 Millionen Dollar zurück

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Drei Quartale in Folge im Minus, das gab es in der Geschichte von Ethereum noch nie. Trotzdem legten die amerikanischen Spot-Fonds im Juli netto 337,74 Millionen Dollar zu und beendeten eine achtwöchige Abflussphase. Der Kurs steht bei rund 1.872 Dollar nach einem Tagesminus von 3,52 Prozent, zu Wochenbeginn waren es noch 1.952 Dollar. Gedreht hat die Erholung nicht der Kryptomarkt selbst, sondern der Einbruch der asiatischen Börsen. Diese Ethereum News vom 29. Juli 2026 fallen zudem auf den Tag der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Das verschobene Glamsterdam-Upgrade nimmt dem Netzwerk seinen wichtigsten Auslöser für dieses Quartal, und damit stellt sich die Frage, wie viel Weg nach oben überhaupt bleibt.

Ethereum News, warum die Marke von 2.000 Dollar über die nächste Bewegung entscheidet

Die Ethereum News zum Kurs zeigen rund 1.872 Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 231 Milliarden Dollar. In der Spitze erreichte der Kurs am Montag 1.980 Dollar, so viel wie seit 55 Tagen nicht. Gemessen am Junitief von 1.540 Dollar bleibt ein Plus von rund 30 Prozent. Damit ist ETH das einzige große Krypto-Asset mit Jahresplus 2026.

Den Rückgang löste der KOSPI mit einem Einbruch von 8,02 Prozent aus. Laut wallstreetONLINE drückten außerdem steigende Renditen amerikanischer Staatsanleihen und dünnere Liquidität auf den Kurs. Gehebelte Positionen wurden zwangsweise geschlossen, die Gewinne der ganzen Woche waren in Stunden weg. Der Kapitalfluss zeigt trotzdem in die andere Richtung, denn die amerikanischen Fonds sammelten im Juli netto 337,74 Millionen Dollar.

In den fünf Handelstagen bis zum 24. Juli flossen 103,9 Millionen Dollar zu, bei den Bitcoin-Fonds nur 33,79 Millionen. Große Wallets kauften nahe den Jahrestiefs rund 50.000 ETH, während die aktiven Adressen bei 400.000 verharren. Das Glamsterdam-Upgrade rutscht offiziell ins dritte Quartal, Citi kappte sein Zwölfmonatsziel auf 2.240 Dollar. Laut CryptoTicker öffnet ein Tagesschluss über 2.000 Dollar den Weg zu 2.438 Dollar, rund 30 Prozent und damit Erholung statt Vervielfachung.

Pepeto in den Ethereum News, wenn die Werkzeuge vor dem Börsenstart laufen

Rund 30 Prozent Erholung sind bei einer Bewertung von 231 Milliarden Dollar bereits ein gutes Ergebnis. Diese Rechnung erklärt, warum viele Wallets gerade dorthin schauen, wo die Bewertung noch klein genug für ein Vielfaches ist. Entscheidend ist dabei nicht die Erzählung, sondern was vor dem Börsenstart bereits funktioniert.

Die meisten Memecoins erscheinen ohne Substanz hinter dem Namen, doch bei Pepeto hat ein ehemaliger Binance-Experte Werkzeuge gebaut, die schon vor dem Börsenstart laufen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken, ohne Wert an hohe Gebühren zu verlieren. Der Risk Scorer gibt Händlern die Möglichkeit, Verträge zu prüfen, bevor sie Kapital einsetzen. Diese Ausstattung macht aus einem Memecoin statt einer schnellen Wette ein Projekt mit einem Grund, über den Listing-Tag hinaus zu halten. Genau dieses Fundament fehlt dem größten Teil des Marktes, der weiter auf reine Erzählungen setzt.

Echtes Kapital folgt funktionierenden Werkzeugen, und im Vorverkauf sind bei Pepeto bereits über 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen. Käufer sehen den Unterschied zwischen einem Token mit echten Produkten und einem, der allein von Aufmerksamkeit lebt. Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, exakt der Zahl des ersten PEPE-Meme-Coins. Dieser stieg ohne ein einziges funktionierendes Produkt über 11 Milliarden Dollar Marktwert. Weil SolidProof den gesamten Code vor Öffnung des Vorverkaufs geprüft und bestätigt hat, bekommen Käufer eine unabhängige Kontrolle, bevor sie sich entscheiden.

Den vollständigen Fahrplan können Käufer bei Pepeto prüfen, bevor sie Geld einsetzen. Der Vergleich mit einer Ethereum-Position nahe 1.872 Dollar zeigt, dass ein Vorverkauf vor einem großen Listing eine Rechnung eröffnet, die große Werte wegen ihrer Größe nicht mehr liefern. Neue Wallets sichern sich ihre Token derzeit zu 0,000000188 Dollar.

Fazit

Die Ethereum News zeigen ein Netzwerk, das auf ein verschobenes Upgrade wartet. Zwischen 1.872 und 2.438 Dollar liegt Erholung, aber kein neuer Zyklus. Derselbe Mitgründer hat die Rechnung schon einmal bewiesen, als der erste PEPE-Token von null auf 11 Milliarden Dollar wuchs. Diesmal steht ein laufender Handelsplatz mit Bridge und Risk Scorer dahinter, gebaut von einem ehemaligen Binance-Experten. Der Vorverkauf läuft, und jede Stufe verkleinert den Abstand, der heute noch offen liegt. Wer bis zum erwarteten Binance-Listing wartet, kauft zum Börsenpreis, den die frühen Wallets nie zahlen mussten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagen die Ethereum News über die Marke von 2.000 Dollar?

Ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg Richtung 2.438 Dollar, ein Scheitern führt zurück auf 1.754 Dollar. Aktuell zeigen die Ethereum News rund 1.872 Dollar.

Bietet Pepeto neben Ethereum mehr Spielraum?

Pepeto steht noch im Vorverkauf, während Ethereum nahe 1.872 Dollar handelt, und hat vor dem erwarteten Listing deutlich mehr prozentualen Spielraum. Einsehbar auf der offiziellen Pepeto-Website.