© Foto: Christoph Hardt - Panama PicturesMilliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz zahlen sich für Microsoft aus. Der Softwarekonzern übertrifft im jüngsten Quartal die Erwartungen beim Cloudwachstum und beruhigt besorgte Anleger an der Wall Street.Im vierten Geschäftsquartal steigerte der Windows-Konzern seinen Umsatz im Cloudbereich Azure um 43 Prozent. Damit übertraf das Unternehmen die Prognosen der Branchenbeobachter deutlich, die im Schnitt von knapp 40 Prozent ausgegangen waren. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund 2,5 Prozent zu, nachdem sie mit leichten Verlusten aus dem regulären Handelstag gegangen war. Erstmals erwirtschaftete die Sparte Azure auf Jahressicht mehr als 100 Milliarden US Dollar. …
Enthaltene Werte: US5949181045Den vollständigen Artikel lesen
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