Das Umsatzwachstum stimmt, doch unter der Oberfläche bröckelt das Fundament: Meta Platforms verfehlt die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal deutlich und enttäuscht mit einem schwachen Ausblick. Die Aktie knickt nachbörslich kräftig ein.Die Befürchtungen der Anleger haben sich bewahrheitet. Meta Platforms hat für das zweite Quartal Zahlen vorgelegt, die den Markt auf der Gewinnseite schwer enttäuschen. Zwar konnte der Tech-Riese den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf 60,80 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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