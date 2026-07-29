XRP News heute: Senat legt CLARITY Act auf Eis und ein Dollar rückt gefährlich nah

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Der US Senat hat am Montag genau das Gesetz vertagt, auf das XRP Anleger seit Monaten gewartet haben. Der Kurs ist seitdem auf rund 1,06 Dollar gerutscht und steht dicht über einer Marke, die seit Monaten hält. Damit rücken die XRP News von den Charts zurück in die Politik, denn ohne Abstimmung fehlt der eine Auslöser. Die Sommerpause des Senats beginnt am 7. August, und danach wird die Luft für dieses Jahr sehr dünn. Gleichzeitig steht am Mittwoch die Zinsentscheidung der US Notenbank an, die für weitere Zurückhaltung sorgt.

XRP News aus dem Senat und die Marke bei einem Dollar

Die wichtigsten XRP News der Woche kommen nicht vom Chart, sondern aus Washington. Der US Senat hat den CLARITY Act am Montag von der Tagesordnung genommen und stattdessen ein Sanktionsgesetz gegen Russland vorgezogen, berichtet Decrypt. Das Gesetz hätte den Status von XRP als Rohstoff dauerhaft im Bundesrecht verankert, statt ihn einer Auslegung der Behörden zu überlassen. Kommt bis zur Sommerpause am 7. August keine Abstimmung, verschiebt sich alles mindestens bis Ende 2026 und wegen der Zwischenwahlen möglicherweise bis 2027.

Der Kurs liegt bei rund 1,06 Dollar und damit fast acht Prozent tiefer als vor einer Woche. Noch am 21. Juli war XRP um 3,25 Prozent auf 1,1485 Dollar gestiegen, als das Weiße Haus die strittige Ethikregel akzeptierte. Die technischen Werte sind fast durchgehend schwach, mit bestätigtem Todeskreuz, einem RSI von 40,9 und einer Trendstärke von 11,2. Laut FXStreet driftet XRP am Mittwoch in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von einem Dollar.

Die Auffangzone liegt zwischen 1,00 und 1,04 Dollar, nach oben braucht es zuerst die Zone zwischen 1,10 und 1,14 Dollar zurück. So hängen die XRP News an einer Abstimmung, die kein Anleger beeinflussen kann.

Pepeto sammelt Millionen vor dem Listing, während XRP auf den Senat wartet

Ein Zeitplan, den niemand verschieben kann, ist in Krypto derzeit selten. Während die XRP News auf einen Abstimmungstermin warten, läuft anderswo ein Vorverkauf nach einem festen Plan. Dort geht es weniger um Politik und mehr um Werkzeuge, die schon gebaut sind.

Jeder kennt das Problem, in Krypto ein faires Angebot zu finden, weil sich die meisten Token längst bewegt haben, bevor der Käufer davon hört. Der Markt ist voller Lärm, und die Projekte mit den größten Versprechen liefern am Ende meistens am wenigsten. Pepeto ist gebaut, um das zu ändern, indem jedes Depot vom ersten Tag an dieselben Werkzeuge ohne Gebühren bekommt. Der Marktplatz bringt eine Brücke zwischen den Ketten und einen Risikoprüfer zusammen, damit Händler Token über Netzwerke bewegen und Projekte vor dem Einstieg prüfen können.

Versteckte Kosten, die den Handel auszehren, gibt es dabei nicht, und die feste Menge von 420 Billionen Token verhindert, dass neue Ausgaben die Bestände verwässern. Derselbe Pepe Mitgründer, der hinter einem Projekt mit einem globalen Markt im Milliardenbereich stand, führt auch dieses hier. Genau diese Vorgeschichte erklärt, warum der Vorverkauf mehr als 10,38 Millionen Dollar gesammelt hat, bevor eine einzige Börse den Handel eröffnete. Der Vorverkauf steht dabei auf geprüftem Boden, weil SolidProof jeden Vertrag und den vollständigen Code kontrolliert hat, bevor der Verkauf startete.

Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Ein erwartetes Binance Listing ist das Ereignis, das jede Position vom Einstiegspreis auf den vollen Marktwert stellt, sobald der Handel beginnt. Die Projektseite von Pepeto listet jedes Werkzeug mit Startterminen und Meilensteinen auf. Dieses Detail sorgt dafür, dass Kapital fließt, selbst wenn der breite Markt in Angst handelt. XRP braucht eine Abstimmung im Senat und Fristen, die niemand steuert, während bei Pepeto nur noch der Handelsstart zwischen dem Vorverkaufspreis und dem freien Markt steht.

Fazit

Die XRP News dieser Woche laufen auf einen Termin hinaus, den der Senat selbst verschoben hat. Wer einen Einstieg ohne die Abhängigkeit der XRP News sucht, findet ihn derzeit im Vorverkauf. Während XRP auf eine Abstimmung wartet, die vor August womöglich nicht kommt, hat Pepeto bereits 10,38 Millionen Dollar gesammelt. Frühe HYPE Halter, die den großen Adressen gefolgt sind, sagen bis heute, dass sie ihren Einstieg fast verpasst hätten. Dasselbe Signal blinkt jetzt wieder, diesmal mit geprüften Werkzeugen und einem Audit von SolidProof im Rücken. Wer dem Signal folgt, steht in einer Position, die das Listing neu bewertet, und wer wartet, kennt das Gefühl bereits aus dem XRP Chart der letzten Wochen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeutet die Verschiebung des CLARITY Act für die XRP News?

Ohne Abstimmung bis zur Sommerpause am 7. August verschiebt sich der Auslöser mindestens bis Ende 2026. XRP notiert derzeit bei rund 1,06 Dollar.

Was macht den Pepeto Vorverkauf besonders?

Ein Pepe Mitgründer leitet die Entwicklung, mehr als 10,38 Millionen Dollar sind gesammelt, und SolidProof hat jeden Vertrag geprüft. Alle Termine stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.