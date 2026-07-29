Falkenhafte Signale der US-Notenbank und eine neue Eskalation im Nahen Osten schicken die Wall Street auf Talfahrt. Der Dow Jones verzeichnet den schwersten Tagesverlust seit April 2025. Nach Börsenschluss bricht Meta ein, während Microsoft glänzt.Der Dow Jones unterbrach seine jüngste Gewinnstrecke mit einem drastischen Einbruch. Der US-Leitindex sackte um 2,19 Prozent auf 51.594 Punkte ab. Das entspricht einem Verlust von über 1.100 Zählern. Der S&P 500 verlor 1,52 Prozent auf 7.316 Zähler. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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