Neueste Innovationen im Bereich der KI helfen Enterprise-Teams beim Orchestrieren und Beschleunigen von Reporting- und Compliance-Workflows

Workiva Inc. (NYSE: WK), eine führende, auditfähige Plattform für Vertrauen, Transparenz und Verantwortung, gab heute drei speziell entwickelte KI-Agents und Workiva Knowledge bekannt, eine persistente Intelligenzschicht, die sich auf die Daten, Anweisungen und Inhalte einer Organisation stützt.

Die Agents werden Kunden in fortschrittlichen Lösungs-Tiers dabei helfen, Reporting- und Compliance-Ergebnisse gestützt auf die Steuerung und Nachverfolgbarkeit der Workiva-Plattform zu beschleunigen. Gemeinsam bieten diese Funktionen Enterprise-Teams kontrollierte KI in der Geschwindigkeit und dem Maßstab, die Organisationen benötigen.

"Teams in den Bereichen Finanzen, Nachhaltigkeit und Risiko stellen bei zunehmender Einbeziehung von KI-Agents von Ausführung auf Orchestrierung um, und wir entwickeln die Plattform, die diese Umstellung möglich macht", sagte Deepak Bharadwaj, Chief Product Officer von Workiva. "Bei der Weiterentwicklung der Workiva-Plattform bleiben wir dem treu, was unsere Kunden seit jeher von uns erwarten: Präzision, Transparenz und Lösungen, die der Realität und Komplexität ihrer Arbeit entsprechen."

Agents für Teams, die sich nicht irren dürfen

Reporting- und Compliance-Teams verbringen unzählige Stunden mit dem Quervergleich und Abgleich von Daten mit Standards und Wettbewerbern. Diese Arbeit ist kritisch, im großen Umfang jedoch mühsam. Die spezialisierten KI-Agents von Workiva übernehmen diese mühselige Arbeit und generieren nachverfolgbare, vertretbare und auditfähige Ergebnisse.

Tie-Out Agent

Die Sicherstellung, dass Zahlen in einem Finanzbericht konsistent und bis zu ihrer Quelle rückverfolgbar sind, ist einer der zeitintensivsten Schritte im Finanzabschluss. Der Tie-Out Agent von Workiva führt umfangreiche Prüfungen in Finanzberichten durch, zeigt Unstimmigkeiten auf und gibt KI-generierte Erklärungen für jede Abweichung aus. Teams können Fehler frühzeitig erkennen, den Abschluss schneller vornehmen und mit einem vollständig dokumentierten Prüfpfad beenden, was die interne Prüfung und die externe Untersuchung beschleunigt.

Benchmarking Agent

Ein marktorientierter Finanzabschluss erfordert Einblick in die Berichterstellung der Konkurrenten. Die zugehörigen Nachforschungen wurden traditionell außerhalb der Reporting-Prozesse angestellt. Mit dem Benchmarking Agent von Workiva ist die Wettbewerbsintelligenz kein separater Prozess mehr. Sie ist in dieselbe Plattform integriert, in der Offenlegungen entworfen und verifiziert werden. Der Agent analysiert öffentlich zugängliche Peer-Daten aus den bei der SEC eingereichten Formularen 10-K und 10-Q. Auf diese Weise können mit der Finanzberichterstattung betraute Teams individuelle Peer-Gruppen erstellen, Lücken identifizieren und Offenlegungen entwerfen, gestützt auf Erkenntnisse, die sich bis zum Quelldokument zurückverfolgen lassen.

Sustainability Disclosure Agent

Mit der globalen Expansion von Anforderungen an die Offenlegung der Nachhaltigkeit steigt auch der Compliance-Aufwand. Der Sustainability Disclosure Agent von Workiva entwirft, prüft und optimiert Offenlegungen entsprechend den ESRS- und ISSB-Standards, indem er Lückenanalysen und Compliance-Scorecards mit umsetzbaren Empfehlungen generiert. Teams stellen von der Interpretation neuer Anforderungen auf die Prüfung einreichungsbereiter Offenlegungen um, die weniger Lücken aufweisen und bei denen sich klar nachverfolgen lässt, wie die einzelnen Ergebnisse erstellt wurden.

Intelligenz, die mit jedem Berichterstattungszyklus wächst

Die Agents von Workiva erleichtern arbeitsintensive Aufgaben, während Workiva Knowledge eine gemeinsame Grundlage für alle KI-Interaktionen auf der Plattform schafft. Mit Knowledge können Kunden basierend auf den Daten, individuellen Anweisungen und Inhalten ihrer Organisation von zuvor eingereichten Dokumenten und internen Richtlinien bis hin zu institutionellen Leitlinien und zuverlässiger Quelldokumentation Intelligenz generieren. Mit jedem Berichterstattungszyklus wächst das Wissen, das heißt jede KI-Interaktion baut auf der letzten auf. Knowledge wird durch die Flexibilität des vor Kurzem angekündigten Model Context Protocol (MCP)-Gateways von Workiva ergänzt.

Mit dem Workiva MCP-Gateway können Kunden ihre bevorzugte KI nutzen und manuelle Arbeitsabläufe eliminieren, während die Berechtigungen, Governance und Datenherkunft von Workiva beibehalten werden. Knowledge sorgt dafür, dass der KI-Output von Workiva unabhängig davon, welches Modell oder welcher Agent ihn erstellt den Kontext berücksichtigt und auf das zugrundeliegende Quellmaterial zurückverfolgt werden kann.

Knowledge soll kritische Arbeit im Kundenstamm von Workiva unterstützen: die Generierung von Offenlegungen in Übereinstimmung mit zuvor eingereichten Dokumenten, die Erstellung prüfbereiter Berichte mit vollständigem Prüfpfad, die Bearbeitung behördlicher Anfragen mit Formulierungen aus zuvor genehmigten Einreichungen und mehr. Das Ergebnis ist eine KI, die mehr leistet, als die Arbeit zu optimieren oder zu ergänzen. Die Zahlen und Berichte halten der Überprüfung durch Stakeholder stand und sorgen dafür, dass die Führungsebene KI-generierten Erkenntnissen vertrauen und sie überprüfen kann.

Weitere Informationen zu den neuesten Innovationen von Workiva finden Sie in "Agentic AI for High-Stakes Workflows", einem kostenlosen Webinar mit Führungskräften von Workiva am Dienstag, den 25. August.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) unterstützt Transparenz, Verantwortung und Vertrauen. Teams in den Bereichen Finanzen, Accounting, Nachhaltigkeit, Risiko und Audit aus mehr als 6.700 Organisationen, darunter mehr als 85 der FORTUNE 1.000-Unternehmen, vertrauen bei unternehmenskritische Arbeiten auf Workiva. Wir transformieren, wie Kunden Daten vernetzen, Prozesse vereinheitlichen und Teams unterstützen das alles in einer sicheren, kollaborativen, auditfähigen Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter workiva.com.

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