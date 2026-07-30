Bitcoin News vor der Fed Entscheidung, warum Wale 70.848 BTC abgaben und Privatanleger trotzdem kaufen

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Die Bitcoin News dieser Woche beginnen mit einer harten Zahl, denn große Adressen haben seit April rund 70.848 Bitcoin abgestoßen, während 63,4 Prozent der Privatanleger weiter auf steigende Kurse setzen. Binnen 24 Stunden wurden rund 330 Millionen Dollar an Positionen zwangsweise geschlossen, der Großteil davon auf der Käuferseite. Der Kurs hält trotzdem rund 64.000 Dollar und hat in sieben Tagen knapp vier Prozent verloren. Alles läuft damit auf einen einzigen Termin zu. Die US Notenbank entscheidet am 29. Juli über den Leitzins, und rund 70 Prozent der Wetten sehen keine Änderung. Der Angst und Gier Index steht bei 28 Punkten und bleibt damit im Bereich der Angst.

Bitcoin News zum 29. Juli, BTC hält 64.000 Dollar, während die Fed über den Zins entscheidet

Bitcoin notiert am 29. Juli bei rund 64.018 Dollar und liegt damit 0,31 Prozent über dem Vortag, laut CoinStats. Über sieben Tage ergibt sich ein Rückgang von 3,93 Prozent, ausgehend von 66.719 Dollar am 22. Juli. Laut Investing.com halten sich Anleger vor der Zinsentscheidung mit großen Wetten zurück.

Die Zahlen dahinter zeichnen ein gemischtes Bild. Spot Fonds sammelten über sieben Tage 27,4 Millionen Dollar ein, verloren am 28. Juli aber 49,75 Millionen Dollar, und über 30 Tage stehen Abflüsse von 2,24 Milliarden Dollar zu Buche. Große Adressen haben seit April rund 70.848 Bitcoin verkauft, während 63,4 Prozent der Privatanleger auf steigende Kurse setzen. Die Marktkapitalisierung liegt über 1,28 Billionen Dollar bei einem Tagesvolumen von etwa 24 Milliarden Dollar.

Die Fed entscheidet am 29. Juli um 14 Uhr Ortszeit, und Kevin Warsh leitet erst seine zweite Sitzung. Erwartet wird ein Halten der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, doch CME FedWatch zeigte zuletzt rund 38 Prozent für eine Anhebung. Entscheidend wird, ob der Kurs 64.000 bis 65.000 Dollar zurückerobert. Bis zum Allzeithoch bei 126.198 Dollar vom 6. Oktober 2025 fehlen heute rund 97 Prozent.

Pepeto füllt genau die Lücke, die diese Bitcoin News offenlegen

Wale verkaufen im großen Stil, Privatanleger halten dagegen. Große Adressen bauten zuletzt die größte Bitcoin Position der Geschichte auf, während normale Händler zusahen, weil ihnen Kapital und Werkzeuge fehlten. Genau in diese Lücke zwischen der Überzeugung großer Adressen und dem Zögern der Kleinanleger passt Pepeto.

Geführt von einem früheren Binance Experten betreibt dieser Handelsplatz eine Cross Chain Bridge, die Token ohne weitere Kosten zwischen Netzwerken bewegt. Dazu kommt die gebührenfreie Plattform PepetoSwap, und damit stand die Technik bereit, bevor der Vorverkauf Kapital einsammelte. Der Vorverkauf hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während Bitcoin deutlich unter seinem Jahresauftakt notiert. Jeder Dollar kam von Wallets, die Abflüsse aus den Fonds gesehen haben. Sie haben sich trotzdem für den Einstieg entschieden.

Hinter einer Gesamtmenge von 420 Billionen Token, die auf Handelsvolumen ausgelegt ist, steht eine Prüfung durch SolidProof. Vor dem Start des Vorverkaufs hat SolidProof den vollständigen Code untersucht und bestätigt, was den Einstieg auf eine geprüfte Grundlage stellt. Das erwartete Binance Listing ist der Moment, in dem aus dem Vorverkaufspreis der Kurs wird, den alle anderen dann bezahlen.

Jede Prognose für den Rest des Jahres 2026 hat Potenzial, doch von rund 64.000 Dollar zurück zum Hoch bei 126.000 Dollar sind es etwa 100 Prozent. Vorverkäufe tragen dagegen noch den Abstand zwischen Boden und Listing, den große Kryptowerte längst geschlossen haben. Pepeto steht bei 0,000000188 Dollar, und dort trifft die Rechnung großer Kryptowerte auf eine andere Mathematik. Solange das Fenster offen bleibt, erhalten Halter über Pepeto Zugang zur Cross Chain Bridge und zu PepetoSwap.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche drehen sich um Zinsen, Abflüsse und eine enge Handelsspanne. Bitcoin war günstig, bevor der Kurs 126.000 Dollar erreichte, und wer damals einstieg, baute Vermögen auf. Dieses Fenster ist zu, und der Markt zahlt früh Entschlossene am besten. Jetzt steht ein neues Fenster offen, und 10,38 Millionen Dollar in einer Phase der Angst zeigen die Erwartung dieser Wallets. Ein Einstieg bei Pepeto entspricht dem Schritt früher BTC Käufer, die kauften, als der Markt sie auslachte. Das erwartete Binance Listing macht aus dem Vorverkaufspreis den Listingpreis, und wer bis dahin nur zusieht, kauft am Ende von denen, die heute handeln.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo steht der Bitcoin Kurs am 29. Juli 2026?

Bei rund 64.018 Dollar und über sieben Tage 3,93 Prozent im Minus. Die Fed entscheidet am 29. Juli, rund 70 Prozent der Wetten sehen keine Änderung.

Wie unterscheidet sich Pepeto von einem Einstieg bei Bitcoin?

Pepeto steht zum Vorverkaufspreis und trägt noch den Abstand zwischen Boden und Listing, den große Kryptowerte längst geschlossen haben. Weitere Angaben auf der offiziellen Pepeto-Website.