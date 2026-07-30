Die neue Zertifizierung baut auf der bestehenden Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsstandards durch FlexGen auf und soll die sichere Integration und den sicheren Betrieb von BESS unterstützen. FlexGen plant, seine Präsenz auf den europäischen Märkten auszubauen. Zielländer sind unter anderem Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland, Polen, Finnland, Schweden und die Ukraine.

Die Zertifizierung nach ISO 9001:2015 umfasst die Konzeption, Entwicklung, Bereitstellung und den Fernsupport der HybridOS-Softwareplattform für Energiemanagementsysteme.

Neben der Zertifizierung nach ISO 9001:2015 für HybridOS entspricht die Plattform von FlexGen den EU-Netzkodizes, internationalen Sicherheitsstandards und den bewährten Verfahren der Energieversorger, um den höchsten Sicherheits- und Schutzstandards gerecht zu werden.

FlexGen Power Systems, LLC. ("FlexGen") ist ein führender Anbieter von Batterie-Energiespeichersystemen und Energiemanagement-Software. Er gab heute bekannt, dass seine Energiemanagement-Plattform "HybridOS" nach ISO 9001:2015 zertifiziert ist. ISO 9001:2015 ist eine international anerkannte Norm für Qualitätsmanagement. Die Systeme und Prozesse hinter HybridOS von der Konzeption über die Entwicklung und Bereitstellung bis hin zum Software-Fernsupport sind nun von der Zertifizierungsstelle akkreditiert.

"Batteriespeicher sind eine kritische Infrastruktur, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, aber sie können ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn die Netzbetreiber darauf vertrauen können, dass sie im Bedarfsfall einwandfrei funktionieren", sagte Mike Wallace, Managing Director für Europa bei FlexGen. "Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität müssen in jede Ebene der Batteriespeichertechnologie integriert sein, um sicherzustellen, dass man sich auf sie verlassen kann, wenn es darum geht, die Industrie, geschäftskritische Systeme und Privathaushalte mit Strom zu versorgen. Hohe Verfügbarkeit, hohe Leistung und hohe Sicherheitsstandards sind unverzichtbar für Batteriespeicheranlagen, die weltweit benötigt werden."

Diese Zertifizierung ist eine wichtige Grundlage für den Zugang zu Märkten in ganz Europa, wo Batterieentwickler, -eigentümer und -betreiber von ISO-zertifizierten Lieferanten erwarten, dass diese zuverlässige und sichere Produkte gewährleisten. Sie wird durch ein unabhängiges Audit durch eine dritte Partei erworben, bei dem einheitliche Prozesse, Kundenorientierung, risikobasiertes Denken und kontinuierliche Verbesserung bewertet werden. Die Zertifizierung wird durch laufende Audits von HybridOS aufrechterhalten.

"Qualität ist von Anfang an fester Bestandteil unserer Software", sagte Hugh Scott, Chief Technology Officer bei FlexGen. "Über unser Innovationslabor testen und optimieren wir unsere Systeme kontinuierlich, um Risiken für Anlagenbesitzer und Netzbetreiber zu minimieren."

Die Übereinstimmung von FlexGen mit internationalen und regionalen Standards

Neben der Zertifizierung nach ISO 9001:2015 sind die Software und Systeme von FlexGen so konzipiert, dass sie die Anforderungen von Betreibern kritischer Infrastrukturen und regulierter Energiemärkte erfüllen. Dieses Engagement spiegelt sich in der Ausrichtung von FlexGen an führenden internationalen und regionalen Standards wider. Zu den Standards, die FlexGen erfüllt, gehören unter anderem:

Zertifiziert nach ISO/IEC 27001:2022 (Informationssicherheits-Management von einer unabhängigen dritten Stelle überprüft): Internationale Norm für Managementsysteme für die Sicherheit von Informationen in Unternehmen (ISMS).

Internationale Norm für Managementsysteme für die Sicherheit von Informationen in Unternehmen (ISMS). ISO/IEC 27017 Leitfaden für Informationssicherheitsmaßnahmen speziell für Cloud-Dienste. Erweitert die Normen ISO/IEC 27001/27002 um Leitlinien für Cloud-Anbieter und -Kunden. Wird zusammen mit 27001 geprüft.

Leitfaden für Informationssicherheitsmaßnahmen speziell für Cloud-Dienste. Erweitert die Normen ISO/IEC 27001/27002 um Leitlinien für Cloud-Anbieter und -Kunden. Wird zusammen mit 27001 geprüft. NIS2 (EU-Richtlinie über Netz- und Informationssicherheit von einer unabhängigen Stelle überprüft) Anpassung an die NIS2-Anforderungen hinsichtlich Risikomanagement, Meldung von Vorfällen und Sicherheit der Lieferkette für Betreiber kritischer Infrastrukturen in der EU.

Anpassung an die NIS2-Anforderungen hinsichtlich Risikomanagement, Meldung von Vorfällen und Sicherheit der Lieferkette für Betreiber kritischer Infrastrukturen in der EU. EN 50549 EU-Netzkodizes: Gewährleistet eine sichere Anbindung an die europäischen Netze.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.flexgen.com/.

Über FlexGen Power Systems, LLC. FlexGen bietet branchenführende Software und Dienstleistungen für die Bereitstellung, Verwaltung und Optimierung von Batterie-Energiespeichersystemen. FlexGen nutzt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Software, Technik und Beschaffung, um die schwierigsten energiepolitischen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und so den Übergang zu einem modernen Stromnetz zu ermöglichen. Die Energiemanagement-Software FlexGen HybridOS lässt sich nahtlos in die Systeme aller Batterie-OEMs integrieren und bietet fortschrittliche Analysen sowie KI-gestützte Erkenntnisse, die es Betreibern von Energiespeichern ermöglichen, vielfältige Strategien für den Strommarkt umzusetzen und verschiedene Erzeugungsformen zu integrieren, wodurch die Netzstabilität und die wirtschaftliche Rentabilität gesteigert werden. Mit mehr als 25 GWh und über 200 von FlexGen ermöglichten Energiespeichersystemen genießen wir das Vertrauen der technisch und wirtschaftlich anspruchsvollsten Entwickler, Energieversorger, Behörden und Industrieunternehmen weltweit.

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